İmamoğlu'ndan 'Rıza Akpolat' çıkışı! Gözaltı kararına çok sert sözler: 'Sabahın köründe gözaltına alınıyor'

Sabah saat 05.00' başlatılan ihale yolsuzluğu operasyonunda 47 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Gözaltısı istenilen isimler arasında en dikkat çekeni ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat oldu. Geçtiğimiz aylarda görevden alınan ve tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de savcılığın duyurduğu isimler arasında yer aldı.

İLK TEPKİ İMAMOĞLU'NDAN

Gözaltı kararı kısa sürede Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sert bir çıkış geldi. Sosyal medyadan tepkisini dile getiren İmamoğlu 'hukuksuzluğu teşhir edeceğiz' derken operasyonun sabah saatlerinde yapılmasına da karşı çıktı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi;

İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden “operasyon” ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor. Sabah Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticiler için de aynı süreç işletildi. Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz.