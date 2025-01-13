HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İmamoğlu'ndan 'Rıza Akpolat' çıkışı! Gözaltı kararına çok sert sözler: 'Sabahın köründe gözaltına alınıyor'

İmamoğlu'ndan 'Rıza Akpolat' çıkışı! Gözaltı kararına çok sert sözler: 'Sabahın köründe gözaltına alınıyor'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.01.2025 09:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye güne İstanbul'daki ihale operasyonuyla başladı. 47 şüphelinin içinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın olması ses getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karara çok sert tepki geldi. Sabah yapılan operasyona tepki gösteren İmamoğlu, "Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz/edemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan 'Rıza Akpolat' çıkışı! Gözaltı kararına çok sert sözler: 'Sabahın köründe gözaltına alınıyor'

Sabah saat 05.00' başlatılan ihale yolsuzluğu operasyonunda 47 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Gözaltısı istenilen isimler arasında en dikkat çekeni ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat oldu. Geçtiğimiz aylarda görevden alınan ve tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de savcılığın duyurduğu isimler arasında yer aldı.

thumbs_b_c_2322113a8bab387f222ba7c7bb8f8935

İLK TEPKİ İMAMOĞLU'NDAN

Gözaltı kararı kısa sürede Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sert bir çıkış geldi. Sosyal medyadan tepkisini dile getiren İmamoğlu 'hukuksuzluğu teşhir edeceğiz' derken operasyonun sabah saatlerinde yapılmasına da karşı çıktı.

imamtv1

İmamoğlu sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi;

İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden “operasyon” ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor. Sabah Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticiler için de aynı süreç işletildi. Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz.

Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu beşiktaş Rıza Akpolat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
81 ilde başlayacak! Bedel iade olup biriktikçe hesaplara gönderiliyor

81 ilde başlayacak! Bedel iade olup biriktikçe hesaplara gönderiliyor

Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

'150 bin TL maaşı var' Çalışan bulunamıyor ama gözde meslekler!

'150 bin TL maaşı var' Çalışan bulunamıyor ama gözde meslekler!

Kabinede büyük değişim gündemde!

Kabinede büyük değişim gündemde!

Kuzey Koreli esirleri gösterdi, Kim'e takas teklif etti

Kuzey Koreli esirleri gösterdi, Kim'e takas teklif etti

Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.