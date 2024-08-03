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  4. İmamoğlu'ndan Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin'e sert tepki! "Zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur"

İmamoğlu'ndan Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin'e sert tepki! "Zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.08.2024 15:02
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün basın toplantısı düzenledi. Belediyelerin SGK borçları tartışmalarıyla ilgili gerçekleştirilen toplantıda İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in kendisi hakkındaki paylaşımına ilişkin de ifadelerde bulundu. Paylaşımın kendisini rahatsız ettiğini belirten İmamoğlu, "Bu yapılan paylaşımların benim zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur." dedi.

İmamoğlu'ndan Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin'e sert tepki! "Zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur"

İBB Başkanı İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in "Gün ola, devran döne, umut yetiş" notuyla paylaştığı gönderi hakkında yorumlarda bulundu.

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"BENİM ZİHNİMDE ZERRE KADAR KIYMETİ YOKTUR"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağıyla ilgili söylentilere de değinerek şöyle konuştu:

"Bütün belediye başkanı kardeşlerimin beldelerinde sorunların çözümlerine odaklanmasını istiyorum. Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir. Bu yapılan paylaşımların benim zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur. Varsa bir kısım duyguları, o duyguları unutsunlar şimdilik. Beni rahatsız etmiştir."

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Ekrem İmamoğlu
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