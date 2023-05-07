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İmamoğlu'ndan ses getirecek 'LGBT' çıkışı! "Tuhaf bir bilinçaltı var" diyerek yüklendi: "Çoluk çocuk seni dinliyor, utanın"

07.05.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim için bir haftalık geri sayım başladı, seçim mitingleri devam ediyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Çorum'da halka seslendi. Millet İttifakı'na yöneltilen "LGBTİ" tepkilerine yanıt veren İmamoğlu, "Dengesi bozuk insanlar seçim kampanyası yapıyor. Tuhaf bir bilinçaltı var, vallahi tuhaf. Çok içselleştirmiş meseleyi, enteresan. Çoluk çocuk seni dinliyor, ağzından çıkanı kulağın duysun!" diye konuştu.

İmamoğlu'ndan ses getirecek 'LGBT' çıkışı! "Tuhaf bir bilinçaltı var" diyerek yüklendi: "Çoluk çocuk seni dinliyor, utanın"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çorum'da düzenlenen seçim mitingine katıldı. "21 yıldır iktidarsınız, bu milletin gençlerine reva gördüğünüz gelecek bu mu?" diyerek iktidara yüklenen İmamoğlu, "Yok neymiş, L'ymiş, G'ymiş, B'ymiş, T'ymiş, aklı fikri buna çalışıyor! Millet yuva kuramıyor, utanın!" ifadeleriyle de sert bir çıkış yaptı.

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"GENÇLERİN HAYALLERİNİ ÇALMAYA UTANMIYOR MUSUNUZ?"

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Çocukların hayal kurması bile zorlaşıyor. 21 yıllık iktidara soruyorum: Bu milletin evlatlarına hak reva gördüğünüz standart bu mu? 21 yıldır iktidarsınız, bu milletin gençlerine reva gördüğünüz gelecek bu mu? Bu milletin pırıl pırıl gençlerinin hayallerini çalmaya utanmıyor musunuz? Bu milletin vatandaşlarına vereceğiniz söz mü kaldı?"

"Tarım yok olmuş, hayvancılık bitmiş, sanki dün iktidara gelmiş gibi vaatlerde bulunuyorsunuz. Tahıl ambarı olan bu ülkenin vatandaşları soğana, patatese muhtaç hale geleceğini oradaki benim ağabeylerim, ablalarım duysa inanır mıydı?

"AĞZIMIZ BİR KARIŞ AÇIK DİNLİYORUZ"

"Eski yol arkadaşlarımızdan kim kaset yayımlayacak şaşırdık! Utanılacak şeyler anlatılıyor, ağzımız bir karış açık dinliyoruz. Bu milletin devletine böyle bakılır mı? Devleti, milletini kirleteni evine yollayacağız, tıpış tıpış gidecekler.

"Hayatımın en mutlu anlarını yaşıyorum. Bu memleketin en doğusundan en batısında, en kuzeyinden en güneyine beni evinde ağırlayacak, ağabey, kardeş, evlat görecek milletim var, ne mutlu bana!

"BU OLAY SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞINA GELSEYDİ..."

"Geçtiğimiz günlerde kendisi bir rahatsızlık geçirdi canlı yayında. Hepimiz ne olduğunu anladık. Programdakilerin telaşlarını yüzlerinden hatırlayın. Millet İttifakı'ndan bir kişi bile bu konuyu ağzına almadı. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine 'geçmiş olsun' mesajı yolladı. Budur, bu olmalıdır. Allah korusun sayın Kılıçdaroğlu'nun başına gelseydi bu olay, onun dilinden neler dökülürdü neler.

LGBT TEPKİSİ! "ÇOLUK ÇOCUK SENİ DİNLİYOR, AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞIN DUYSUN"

"Dengesi bozuk insanlar seçim kampanyası yapıyor. Tek cümlesi var, neymiş? 'Bunlar gelirse erkek erkeğe evlenecek'miş. Bunu her gün defalarca tekrarlıyor. Tuhaf bir bilinçaltı var, vallahi tuhaf. Bu akıl tutulması, saçma sapan konuşma. Çoluk çocuk seni dinliyor, ağzından çıkanı kulağın duysun! Ayıp. Yok L'ymiş, G'ymiş, B'ymiş, T'ymiş, adamın aklı fikri orada! Başka bir yere çalışmıyor aklı. Bunların konuşmalarına uzun bir 'biip' lazım. Çok içselleştirmiş meseleyi, enteresan. Millet yuva kuramıyor, utanın!

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Ekrem İmamoğlu seçim

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