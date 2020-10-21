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  4. İmamoğlu’ndan taksi tartışmalarına cevap: Herkes yetkisini bilecek

İmamoğlu’ndan taksi tartışmalarına cevap: Herkes yetkisini bilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 14:28 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksiciler Esnaf Odası’nın, yeni uygulamayla ilgili ‘Onay vermemiz mümkün değildir’ açıklaması üzerine, "İstanbul’da hangi sivil toplumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes yetkisini bilecek" yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “N Kolay 42.İstanbul Maratonu" için düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “İBB’nin yeni taksi uygulamasına yönelik Taksiciler Esnaf Odası’nın, ‘Onay vermemiz mümkün değildir’ açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna cevap verdi.

İmamoğlu, “Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş. Bizim derdimiz, İstanbul’u çağdaş bir taksi modeli ile buluşturmak. Şu anda dünyada, belki de kötü demeyim ama ne yazık ki insanlarını mutsuz eden taksi işletmeciliğini İstanbul yaşıyor. Bunu çağdaş bir seviyeye ulaştırmak için adımlar atıyoruz, sistemlerimizi anlatıyoruz; birincisi bu. İkincisi; taksiciler zaten benimle buluştuklarında, hatırlarsınız, ‘Kiralamayın; ama satın’ dediler. Aslında dert başka. Dert, ne yazık ki ilave olacak 6 bin taksi değil. Biz, o derdi anlamayız. Üçüncüsü; bir kere taksicilerin yetkisinde değil; ‘Kabul etmeyiz’ diye bir şey yok. 16 milyonun yetkisiyle UKOME hareket etmelidir. Taksiciler kime, nereye mesaj verdiler, bilemiyorum. Ama umarım Aralık’ta, İstanbulluların lehine, İstanbulluların aklıyla hareket eden bir UKOME toplantısı olur. Ben de sıkı takip edeceğim. Gerekirse orada da olmayı düşünüyorum" dedi.

“HERKESİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

İmamoğlu, “Oda Başkanı Eyüp Aksu ile görüşmeniz oldu mu" sorusuna, “Odadan temsilciler, bizden randevu istedi; verdik. Yani Eyüp Bey gelseydi, o da olurdu. Neden gelmedi, bilmiyorum. Ben, bizzat Eyüp Bey’i davet etmedim. Bir sebebi olabilir, sağlık sorunu olabilir. İstanbul’da hangi sivil toplumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes yetkisini bilecek" şeklinde cevap verdi.

(DHA)

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