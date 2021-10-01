İmamoğlu'ndan UKOME'nin taksi teklifi kararına sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini dün 9’uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi bir kez daha reddedildi.

"HİÇ KİMSE VE HİÇBİR KURUM 16 MİLYON İSTANBULLU'DAN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR"

UKOME'nin taksi teklifiyle ilgili kararına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek. Önce 16 milyon İstanbullu daha sonra da on binlerce taksici esnafını çok mutlu edeceğiz. Hiç kimse ve hiçbir kurum 16 milyon İstanbullu’dan daha güçlü değildir."

Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek. Önce 16 milyon İstanbullu daha sonra da on binlerce taksici esnafını çok mutlu edeceğiz. Hiç kimse ve hiçbir kurum 16 milyon İstanbullu’dan daha güçlü değildir. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 30, 2021



