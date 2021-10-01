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  4. İmamoğlu'ndan UKOME'nin taksi teklifi kararına sert tepki

İmamoğlu'ndan UKOME'nin taksi teklifi kararına sert tepki

01.10.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 bin taksi projesi kapsamında bin yeni taksi teklifi, UKOME toplantısında 9'uncu kez reddedildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İmamoğlu'ndan UKOME'nin taksi teklifi kararına sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini dün 9’uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi bir kez daha reddedildi.

"HİÇ KİMSE VE HİÇBİR KURUM 16 MİLYON İSTANBULLU'DAN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR"

UKOME'nin taksi teklifiyle ilgili kararına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek. Önce 16 milyon İstanbullu daha sonra da on binlerce taksici esnafını çok mutlu edeceğiz. Hiç kimse ve hiçbir kurum 16 milyon İstanbullu’dan daha güçlü değildir."


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul
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