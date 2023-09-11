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  4. İmamoğlu'ndan "Yasal işlem yürütüyoruz" açıklaması! "Çocuklar da yapmaz böyle şeyleri" diyerek tepki gösterdi

İmamoğlu'ndan "Yasal işlem yürütüyoruz" açıklaması! "Çocuklar da yapmaz böyle şeyleri" diyerek tepki gösterdi

11.09.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan toplu ulaşımda yürüyen merdivenlere sabotaj düzenlenmesiyle ilgili açıklama geldi. "Bu tür uygulamaları yapan insanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz" diyen İmamoğlu devam eden toplu ulaşım yatırımlarıyla ilgili de konuştu.

İmamoğlu'ndan "Yasal işlem yürütüyoruz" açıklaması! "Çocuklar da yapmaz böyle şeyleri" diyerek tepki gösterdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy - Eminönü tramvay hattında incelemelerde bulundu. 14 duraklı hattın Feshane İstasyonu'ndan tramvaya binen İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

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"DAHA YÜKSEK SAYILARA ULAŞMASI GEREKİYOR"

İmamoğlu, "İstanbul'da, raylı sistemlerde yüzde 40 seviyelerine geldik. Biz, burada yüzde 60'ları hedeflemeliyiz ki, İstanbul bu anlamda daha güçlü hale gelsin toplu taşımada. Bunun için raylı sistemler yatırımlarımız var. Bakanlığın yaptığı yatırımlar var. Tümünün ciddi bir kilometreye de erişmesi şart. Örneğin; yeni açtığımız Dudullu-Bostancı hattımızı çok önemsiyoruz, Anadolu'yu kuzeyden güneye kesen. Ama arzu ettiğimiz sayıya henüz ulaşmadı. Daha yüksek sayılara ulaşması gerekiyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey keza; daha yüksek sayılara ulaşması gerekiyor. Bazen şu şikayetleri dinliyorum: Otobüsle seyahat arzusu var. Anlıyorum bunu. Ama gerçekten bizim metro yatırımlarımızın karşılığını bulması için, bu alışkanlıklarımızdan biraz vazgeçersek aslında, tramvay ve metronun çok daha güçlü ve sağlıklı erişimi sağlayacağını bütün vatandaşlarımızın yakından hissedeceğini biliyorum" dedi.

"BU TÜR UYGULAMALARI YAPANLARLA İLGİLİ İŞLEM YÜRÜTÜYORUZ"

"30 yıla yakındır yurt dışı seyahatlerinde gıptayla bindiğim metro ağlarının İstanbul'da da çok güçlü hale gelmesini hep birlikte sağlamalıyız" diyen Ekrem İmamoğlu, "Buna da en çok vatandaşlarımızın sahip çıkması gerekiyor. Bazı eksiklerimiz olabilir. Bazı hatalarımız olabilir. Geçmişten gelen bazı imalat eksiklikleri olabilir. Bunları hızlıca toparlıyoruz. Bazen de böyle oynayan insanlar da oluyor merdivenlerimize, şuna buna müdahale eden. Bu çocuksu işlere… Çocuksu demeyelim, çocuklara da hakaret etmiş oluruz. Çocuklar da yapmaz böyle şeyleri. Bu tür uygulamaları yapan insanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz. Tüm bu yatırımlar, milletin yatırımları. İstanbulluya ait ve çok önemli. Büyük paralar harcanıyor" diye konuştu.

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"BU YATIRIMLAR, HEPİMİZİN YATIRIMLARI"

İmamoğlu, "Şu anda biz, Cibali'ye doğru gidiyoruz. Gördüğünüz şu hatta, 70 metre derinliğinde, 2 bin 500'e yakın kazık çakarak aslında bir viyadüğün üstünde gidiyoruz. Yani her ne kadar yerde bizi görüyorsanız da bunu aslında kocaman bir viyadüğün üstünde giden bir tren yolu gibi düşünebilirsiniz. Yani bunları yapmak kolay değil. Yani bir röntgenini çekseniz, şöyle karşıdan burayı izleseniz Beyoğlu'ndan, Kasımpaşa'dan aslında kocaman bir viyadüğün üstünde giden bir tramvay gibi düşünebilirsiniz. Onun için bu yatırımlar, hepimizin yatırımları. Büyük paralar harcayarak, insanlarımızın konforunu ve yaşamlarını güçlendiriyor. Lütfen bütün bu hatlarımıza hem sahip çıkalım hem kullanalım hem güçlendirelim hem de iş birliğiyle, sağlıklı bir ulaşıma İstanbul'da erişelim" dedi.

"EMİNÖNÜ MEYDANI'NI İSTANBULLULARA HEDİYE EDECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu, "Çocuklarımıza, gençlerimize güvenli bir yolculukla, çok güzel bir eğitim dönemi diliyorum. Arkamızda bir bebeğimiz de bizi izliyor. Ona da iyi yolculuklar diliyoruz. Allah bağışlasın. Annemize de onunla güzel bir ömür diliyoruz. Manzara da muhteşem. Binen aynı zamanda Haliç'in güzelliğini de görüyor. Biz, bu arada neredeyse artık milyon metrekareye varan çok güzel yeşil alan tasarımını da Haliç kıyılarına kazandırmış durumdayız. Şimdi Eminönü'ne gidiyoruz. İnşallah yıl sonuna da çok güzel bir Eminönü Meydanı'nı İstanbullulara hediye edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar İstanbul" şeklinde konuştu.

(DHA)

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