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İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 19:29 | Son Güncelleme

İZMİT'TE HALKA HİTAP ETTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti.

İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz (2)

İZMİT'TE HALKA HİTAP ETTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, belediye binası önünde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, partililer ve halk tarafından karşılandı.
Belediye hizmet binası önünde toplanan halka hitap eden İmamoğlu, Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın sonunda ülkemizde barışın ve huzurun hakim olacağı günleri temenni ettiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz şu anda ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Ülkemizin güneyinde sıkıntılı konularla baş başayız, terörle mücadele ediyoruz. Bu milletin silahlı kuvvetleri mücadele ediyor, biz silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. O güzel, o can Mehmetçiğimizin yanındayız. Allah onları korusun, şehit olan askerlerimize de rahmet diliyorum. Ancak her yerde söyledim söylemeye de devam edeceğim. O süreçteki politikalarda ne yazık ki kaygılıyım, çünkü bizi kaosa iten o iki ülkenin Suriye'nin ve Amerika'nın politikalarına kaygıyla bakıyorum. Orada bir kaosu yönetiyorlar. Çünkü onlar Suriye'deki toprak altındaki petrole bakıyorlar ama toprak üstündeki insanlara olan oluyor. Umuyorum ki bu şehirde ve bu ülkede, ülkemizin güneyinde huzurun ve barışın hakim olacağı günleri hep birlikte yakalayalım. Benim temennim odur. Barıştır huzurdur."
'HAYDARPAŞA VE SİRKECI GARI'
Haydarpaşa ve Sirkeci Garı için yapılan ihalede yanlışlıklar olduğunu iddia eden İmamoğlu, bu yanlışları gidermek için her türlü hukuki haklarını kullanacaklarını söyledi. Yaptığı konuşmasının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kemençe ve pişmaniye hediye edildi.

FOTOĞRAFLI

İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz (2)İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz (2)İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz (2)İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz (2)

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