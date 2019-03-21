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İmamoğlu: Nevruz ülkemiz düzeyinde resmi bir bayram olarak yerini almalıdır 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 19:06 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Nevruz Şöleni"ne katıldı.

Gökhan ÇELİK- Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Nevruz Şöleni"ne katıldı. Programda katılımcıların Nevruz bayramını kutlayan İmamoğlu, “Nevruz, ülkemiz düzeyinde resmi bir bayram olarak yerini almalıdır. Bugüne kadar olmadı ama belki bundan sonra olur." dedi.

Program öncesinde salon dışında kurulan yöresel ürünlerin satıldığı kermes stantlarına uğrayan İmamoğlu, geleneksel Nevruz ateşinin üzerinden atladı. İmamoğlu, yumurta tokuşturup, örste demir dövdü. İmamoğlu'na, partisinin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi ile Başakşehir Belediye Başkan adayı Abdulhadi Akmugan eşlik etti. Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu, Küçükçekmece Belediyesi ve Cem Vakfı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlik açılış konuşmaları, folklor gösterileri ile semah dönülmesiyle başladı.

“NEVRUZ ÜLKEMİZ DÜZEYİNDE RESMİ BİR BAYRAM OLARAK YERİNİ ALMALIDIR"

Daha sonra kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Tarihsel sürecinde olduğu gibi Nevruz dini ve pek çok toplum için milli motifleri olan özel bir gündür. Bizi buluşturan, birleştiren bir bayramdır Nevruz. Nevruz, ülkemiz düzeyinde resmi bir bayram olarak yerini almalıdır. Bugüne kadar olmadı ama belki bundan sonra olur. Kaldı ki nevruz, Cumhuriyetin ilk yıllarında resmi bayram olarak büyük törenle kutlanmıştır. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 22 Mart 1922'de Ankara Keçiören'de nevruz şenlikleri düzenlenmiş ve kendisi de katılmıştır. 1925 yılında Ankara'da nevruz nedeniyle Mustafa Kemal Paşa'nın huzurunda yapılan resmigeçitte askeri geçitler alsancaklar ile yürümüştür." İfadelerini kullandı.

“NE KADAR ÇOK NEVRUZ O KADAR ÇOK SEVGİ"

İmamoğlu, “Ne kadar çok nevruz o kadar çok sevgi, barış, saygı ve güzel bir dünya demektir. Hele hele dünyanın bugün içinde olduğu öfke ve ayrıştırıcı düzen içinde kutuplaştırıcı anlayışa karşı en güzel panzehirlerden biridir nevruz. Nevruz güzel çiçektir, Nevruz güzel doğadır. 7'den 70'e çeşitli mezhebe bağlı Anadolu insanı bu bayramı hep birlikte kutlamaktadır. Kelime manası olduğu gibi nevruz, yeni bir gündür, kışın bittiği baharın geldiği zamandır. Ülkemizde inşallah en hayırlı başlangıçlar getirsin." diye konuştu.

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