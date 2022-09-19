İmamoğlu "Neydi, Ne oldu" diyerek paylaştı! 'Restorasyon öncesi 1 kişi bile giremiyor, korkudan yanından geçilmiyordu'

İstanbul Kara Surları'nın yeni hali sosyal medyada gündem oldu. Restorasyon sonrası yepyeni bir görünüme kavuşan İstanbul'un tarihi Kara Surları ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımda değişim dikkat çekti.

ÖNCESİ VE SONRASINI PAYLAŞTI

Ekrem İmamoğlu paylaşımında "Neydi, Ne oldu" notunu düşerek İstanbul’un Tarihi Kara Surları'nın fotoğraflarını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Restorasyon öncesinde 1 kişinin bile giremediği, korkudan yanından geçilmeyen İstanbul Kara Surları 3 günde 25.000 ziyaretçi aldı. İBB Miras restorasyonunun ardından dünyadaki Ortaçağ şehirleri gibi kültür ve turizmin gözde mekanı olacak. Şu dakikalarda Madrigal Sahnede." ifadelerini kullandı.

Polat paylaşımına İstanbul Kara Surları'ndan görüntüler de ekledi.





