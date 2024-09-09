İmamoğlu'nu kahreden haber: Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar akrabasıymış!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit düştüğü duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU'NUN AKRABASI ÇIKTI

OdaTV'de yer alan habere göre, şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akrabası olduğu öğrenildi. Trabzon Köprübaşı'da İmamoğlu ailesinin ve akrabalarının soy isimleri arasında, 'Ayar'ın da yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Ayar'ın, Eski Trabzon Köprübaşı Belediye Başkanı Sebahattin İmamoğlu'nun da yeğeni olduğu ifade edildi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Şehit Fatih Ayar ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: