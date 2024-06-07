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  4. İmamoğlu'nu kazandıran tablo Erdoğan'ı kızdırdı! 'Talimat' iddiası: 'O isimleri hemen bulun!'

İmamoğlu'nu kazandıran tablo Erdoğan'ı kızdırdı! 'Talimat' iddiası: 'O isimleri hemen bulun!'

07.06.2024 16:41
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Türkiye Belediyeler Birliği başkanlık seçiminin sonuçlanmasıyla Ekrem İmamoğlu bir görev daha üstlenmiş oldu. Ancak seçime damgasını vuran başka bir detay var ki o da AK Partili belediye başkanlarının da İmamoğlu'na oy verdiğinin ortaya çıkması. Ses getiren bu iddia üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu talimatı verdiği öne sürüldü: O isimler bulunsun!

İmamoğlu'nu kazandıran tablo Erdoğan'ı kızdırdı! 'Talimat' iddiası: 'O isimleri hemen bulun!'

5 Haziran'da gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı seçiminde sandıktan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. AK Parti'nin adayı Ahmet Metin Genç ile yarışan İmamoğlu 515, rakibi ise 250 oy almıştı.

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AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARI İMAMOĞLU MU DEDİ?

Seçimin sonuçlanması üzerine AK Parti'yi karıştıran bir iddia gündeme geldi. Politikyol'un aktardığına göre; CHP’nin TBB seçimlerinde 448 delegesi bulunurken, seçilmiş delegelerle birlikte TBB’nin delege sayısı 868’e ulaşıyor. DEM Parti’nin 64, YRP’nin 15, MHP’nin 56 delegesi bulunuyor. AK Parti’nin ise 277 delegesi bulunuyor.

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MHP seçimlere katılmazken, YRP ve DEM Parti’den de seçimlere katılmayan isimler olması nedeniyle, sandıklarda İmamoğlu’nun CHP’nin delege sayısından fazla oy almasının AK Partililerin İmamoğlu’na oy vermesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

İmamoğlu’nun oyu ile CHP delegeleri arasında 67 oy bulunuyor. AK Parti’nin delegeleri ile Genç’in oy farkı ise 27.

ERDOĞAN'I KIZDIRAN TABLO

Bunun üzerine AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’la birlikte partinin yönetimindeki bazı isimlerle görüşen Erdoğan, ortaya çıkan tabloya sert çıktı.

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TALİMATI VERDİ: HIZLI BİÇİMDE BULUN

AK Parti kulislerinden aktarılan bilgilere göre görüşmede Erdoğan ‘hızlı biçimde’ İmamoğlu’na oy veren AK Partili belediye başkanlarının tespit edilmesi talimatı verdi. Erdoğan’ın söz konusu başkanların tespit edilerek savunmalarının alınması ve bu tavırlarının nedeninin öğrenilmesini de istedi.

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GÖZLER O İSME ÇEVRİLDİ: İSTİFA İDDİASI

Erdoğan, belediye başkanlarının tespit edilememesi durumunda ise AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifa etmesini istedi. Yılmaz’ın ise Erdoğan’a ‘kısa sürede isimleri tespit edeceğini ve kendisine ileteceğini’ bildirdiği, bunun için çalışmalara başladığı öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
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