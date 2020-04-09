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  4. İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden kişi CHP üyesi çıkmıştı! Açıklama geldi

İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden kişi CHP üyesi çıkmıştı! Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-mail yoluyla tehdit ettiği için gözaltına alınan Tuna Görgünoğlu'nun CHP üyesi olduğu ortaya çıktı. CHP, söz konusu kişiyle ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden kişi CHP üyesi çıkmıştı! Açıklama geldi

Tuna Görgünoğlu'nun CHP üyesi olduğu ve CHP'den milletvekili adayı olduğu yönündeki iddialar hakkında CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı açıklama yaptı.

Akıllı'nın açıklaması şöyle:

"Bugün bazı basın organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, mail yoluyla tehdit eden Tuna Görgünoğlu adlı şahsın ilimiz Etimesgut İlçesi üyesi olduğu bilgisi yer almıştır.

Kayıtlarımızın incelenmesinde; adı geçen şahsın milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunduğu, Parti üyesi olmadığı için de üyelik kaydının bu sırada yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak adı geçen şahıs, Etimesgut İlçe Örgütümüz tarafından hiç tanınmadığı gibi adaylık başvurusundan sonra herhangi bir parti çalışmasına katılmadığı tespit edilmiştir. Gerek eğitimleri ve gerekse çalışma hayatı ile ilgili verdiği bilgilerin de doğru olmadığı anlaşılmaktadır.

Haberler ve bilgilerin elde edilmesi üzerine İl Yönetim Kurulumuz, video konferans yoluyla bu gün yaptığı olağanüstü toplantıda, Tuna Görgünoğlu’nun Tüzüğümüzün 64 ve 68/1-b, Disiplin Yönetmeliğimizin 15/1-b ve 27/1 maddeleri uyarınca, tedbirli olarak, kesin çıkarma talebiyle il disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Ekrem İmamoğlu

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