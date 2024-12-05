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  4. İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra dikkat çeken gelişme! Kılıçdaroğlu'na yakın 6 isim Yavaş'ı ziyaret etti

İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra dikkat çeken gelişme! Kılıçdaroğlu'na yakın 6 isim Yavaş'ı ziyaret etti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
05.12.2024 20:27
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Kurultaylar partisi olarak anıldığımız günleri artık geride bıraktık" demişti. İmamoğlu'nun bu açıklamasından sonra Ankara'da dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirildi. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 6 milletvekili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Öte yandan görüşme talebinin vekillerden geldiği ve Kılıçdaroğlu'nun bilgilendirildiği aktarıldı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra dikkat çeken gelişme! Kılıçdaroğlu'na yakın 6 isim Yavaş'ı ziyaret etti

CHP'de parti için hareketlilik devam ediyor. Kurultay tartışmaları hala devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili olarak geçen günlerde açıklamalarda buludnu ve "Kurultaylar partisi olarak anıldığımız günleri artık geride bıraktık" demişti.

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KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN 6 VEKİL YAVAŞ'I ZİYARET ETTİ

İmamoğlu'nun bu açıklamaları 'CHP'de kurultaya kapılar kapatıldı' olarak yorumlanırken Ankara'da dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. CHP milletvekilleri; Barış Bektaş Hasan Öztürkmen, Ali Öztunç, Nermin Yıldırım Kara, Mustafa Adıgüzel ve Ali Karaoba Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

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KILIÇDAROĞLU ÖNCESİNDE BİLGİLENDİRİLDİ

Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen bu isimlerin Yavaş'ı ziyaret etmesi Ankara kulislerini de hareketlendirdi. Gelen bilgilere göre görüşme talebi vekillerden geldi ve görüşmeyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu bilgilendirildi.

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YAKINDA BAŞKA GÖRÜŞMELER DE OLABİLİR

Görüşmede son dönemlerin ana gündem başlıkları ve anket sonuçları değerlendirildi. Kılıçdaroğlu'na yakın başka isimlerin de Yavaş'ı ziyaret edeceği gelen kulis bilgileri arasında yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultay
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