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İmamoğlu'nun cezası onandı mı? CHP Genel Başkanı adaylığı iddiası gündem yarattı... Açıklama geldi

31.05.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezasının İstinaf Mahkemesi tarafından onandığı ve bu karar yüzünden bir an önce CHP Genel Başkanı olmak istediği iddiası gündem yarattı. Çıkan haberler sonrası ise İmamoğlu cephesinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Karar olumsuz dahi olsa uzun bir Yargıtay süreci daha var." ifadeleri dikkat çekti.

İmamoğlu'nun cezası onandı mı? CHP Genel Başkanı adaylığı iddiası gündem yarattı... Açıklama geldi

Seçimlerin geride kalmasıyla birlikte siyaset kulisleri yavaş yavaş yeniden hareketlenirken bugün çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezasının İstinaf Mahkemesi'nden onandığını iddia etti.

Selvi, yazısının devamında İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı adaylığı için kolları sıvadığını belirtti.

İMAMOĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddialar sonrası İmamoğlu cephesinden ise açıklama geldi. Cumhuriyet'e konuşan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı Murat Ongun, söz konusu haberi yalanladı.

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"KARAR OLUMSUZ DAHİ OLSA..."

Ongun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla istinaf mahkemesinden herhangi bir karar çıkmamıştır. İddia şeklinde yazılan bilgi manipülatif ve zamanlaması manidar operasyon haberciliği örneğidir. Hukuki süreç İstinaf Mahkemesi kararı ile tamamlanmıyor. Karar olumsuz dahi olsa uzun bir Yargıtay süreci daha var. Yazarın amacını da, bu spekülasyonun hedefini de biliyoruz."

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