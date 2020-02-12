'İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ imamı çıktı' videosuna Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki! Erdoğan'dan randevu talebini geri çekti

İmamoğlu, "İnanmak istemedim. Çok üzüldüm, utandım. Ülkemde bu tür yalan ifadelerin bu tür mercilerden aktarılmasından utandım. Bahsi geçen vatandaşımız benim danışmanım değil, hizmet ettiği çok sayıda kamu kurumu var. AK Parti döneminden yani 2012'den beri hizmet eder bir konumdaydı. Bizim dönemimizde de belediyeye bir kısım hizmetler verdi. Bunlar kayıtlı. Soruşturmaya bile gerek duyulmadı. Böyle makamlar nasıl bu yalan ifadeleri kullanırlar, çok üzüntülüyüm. Açıkçası polemik yaratmamak adına bugüne kadar hiç paylaşmadığım bir şeyi sizinle paylaşacağım. Seçim döneminde bunları kullanacak bir insan değildim. Kulağıma gelen, belgesiyle bana aktarılan bazı kamu kurumlarını ve kişileri zedeleyici ifadeler olduğu için uzak durduğum birçok şeyle karşı karşıya kaldım. Bunları açıklamadım, çünkü benim işim polemik değil. Bazı soruları soracağım, demek ki artık bunları açıklama vaktim geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum: 31 Mart seçiminin birkaç gün öncesinde bahsi geçen Erkan Karaaslan'ın avukatını İzmir'e hangi bakanınız davet etti? Hem de bilet alarak. İki, ilave ediyorum hali hazırda kabinenizde bulunan bu bakan "İmamoğlu'na öncelikle FETÖ yoksa yolsuzluk suçu at amacımız onları bitirmek" dedi mi, demedi mi? Bu kumpastan Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı yok mu? Onun onayıyla mı yapıldı, yoksa haberi yok mu?" ifadelerini kullandı.

"RANDEVU TALEBİMİ ÇEKİYORUM"

İmamoğlu, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm samimi duygularımla mektup yazarak, kendisine mesajları ileten kişi olarak ben tüm samimi ifadelerimi geri çekiyorum. Gerek kalmadı. Ben bu tutumumu geri çekiyorum. Tabii ki randevu talebini de çekiyorum. Zaten bir anlamı yok." diye konuştu.

"O KONU BOŞ BİR KONU"

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki küfür iddiaları ile ilgili, "O konu boş bir konu. Mahkemeye verdi arkadaş. Biz çok samimi bir konuşma yaptık. Ama bunu çıkıp ifade bir cümle ile ifade biçimini gördüm zaten. Şu an mahkeme süreci var. Orada gerekeni söyleriz" dedi.

"ADALAR'DAKİ ATLAR BUGÜN ÇADIRLARA ALINIYOR"

Adalar'da belediye bünyesindeki atlara iyi bakılmadığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Ben bilgi sahibi değildim ama arkadaşım şimdi verdi. Bu atlar Adalar'da başıboş bulunup bize getirilen atlar. Yeni atlar da geleceği için çadırlar kuruluyor. Bu atlar da o çadırlara alınacak. Arkadaşlar görüntüleri atların ölmek üzereyken bize geldiğini, çok iyi bakıldıklarını ve direkt veterinerlerin ilgilendiklerini söylediler. Bugün de çadıra geçecekler. Bu anlamda beslenmesi ile ilgili yonca ile beslendiğini arkadaşlarım yazdılar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "FETÖ'nün siyasi ayağı CHP" başlıklı video izletti. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına ilişkin CHP ve FETÖ bağlantısına yönelik açıklamalar ve haberlerin yer aldığı görüntülerde "İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ imamı çıktı" başlık bölüm yer aldı.

(DHA)

