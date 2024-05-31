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  4. İmamoğlu'nun hapsi isteniyor! Davada yeni gelişme: "Raporlar arasında uyuşmazlık var"

İmamoğlu'nun hapsi isteniyor! Davada yeni gelişme: "Raporlar arasında uyuşmazlık var"

31.05.2024 13:25
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Bilirkişi raporu ve kovuşturma aşamasındaki rapor arasında uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle yeni bilirkişi raporu alınması talep edildi. Dava ekim ayına ertelendi.

İmamoğlu'nun hapsi isteniyor! Davada yeni gelişme: "Raporlar arasında uyuşmazlık var"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVUKATI DA KATILDI

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davada İmamoğlu'yla birlikte tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları avukatları ile davaya müdahil İçişleri Bakanlığının avukatı katıldı.

SAVCI: RAPORLAR ARASINDA UYUŞMAZLIK VAR

Cumhuriyet savcısı, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporu ve kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bilirkişi raporunun alınmasını talep etti.

DAVA ERTELENDİ

Hakim, 3 kişilik bilirkişi grubundan yeni raporun alınmasını kararlaştırıp duruşmayı ekim ayına erteledi.

Duruşmayı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi de takip etti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, sanıklar İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan üçer yıldan yedişer yıla kadar hapis cezası isteniyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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