İmamoğlu'nun Karadeniz ziyareti çok tartışılmıştı! CHP'li Faik Öztrak'tan açıklama: İki boyutu var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz'e gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi. Siyasetin gündemindeki tartışmaların hedefinde yer alan ziyaretin 2 boyutu olduğunu ifade eden Öztrak, "İlki hemşerileri ile bayramlaşma, ikincisi belediyelerimizin daveti ile yürütülen faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak, açılışlara katılma" şeklinde konuştu. Öztrak Türkiye'nin gerçek sorunlarının hayat pahalılığı ve kaçak göçmen meselesi olduğunu savunarak, İmamoğlu'nun ziyaretinin gündem değiştirme çabaları olduğunu öne sürdü.

"ENFLASYONDA DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI BİZDE"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek şunları söyledi:

"Kuzeyimizde acımasız bir savaş var. İşgal edilen Ukrayna’nın bazı şehirlerinde taş taş üstünde kalmadı. Ama Ukrayna’da enflasyon yüzde 14. Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya görülmemiş ambargolar uygulanıyor, Rusya’da da enflasyon yüzde 17. Savaş Ukrayna’da, ambargolar Rusya’da. Ama üç haneli enflasyon ve enflasyonda dünya şampiyonlukları bizde. Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkelerinde enerji enflasyonu ortalama yüzde 34, Türkiye'de yüzde 121.

Ocak ayında asgari ücrete yapılan zam, şubat geldiğinde eridi, gitti. Çalışanın satın alma gücü hızla eriyor. Asgari ücret açlık sınırının altına düştü. Asgari ücretli enflasyon karşısında, yıl sonuna kadar dayanamaz. 2021’in Ocak ayından bu yana gerçekleşen enflasyon yüzde 76, aynı dönemde yapılan asgari ücret zammı yüzde 50,5. İş verenler bile, yıl ortasında, asgari ücrette ayarlama yapılabileceğini söylüyor. Bu yılın ilk 6 ayı için, memur maaşlarına yüzde 7,5 zam yapıldı; ama yılın daha ilk 4 ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 31,7. Asgari ücret zammı için, aralık ayına randevu vermeyi bırakın. En geç temmuzda, memur ve emeklilere verilecek enflasyon farkıyla beraber, asgari ücrette enflasyon düzeltmesini mutlaka yapın" dedi.

İMAMOĞLU'NUN KARADENİZ TURU

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna belediyenin imkanları ile gittiği ve gazetecilerle birlikteki fotoğrafına yönelik eleştirilere ilişkin şöyle konuştu:

"Karadeniz ziyaretinin 2 boyutu var; ilki hemşehrileri ile bayramlaşma, ikincisi belediyelerimizin daveti ile yürütülen faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak, açılışlara katılma. Kamu kaynaklarının kullanımına hassasiyetinizi önemsiyorum, aynı hassasiyetin tıpkı bayramdan önce Suudi Arabistan'a yapılan ziyaret için de gösterilmesini de sorgulasaydınız.

Fotoğrafla ilgili söylenmedik söz kalmadı. Aslında Türkiye'nin gerçek sorunları bellidir. Gerçek sorunları hayat pahalılığıdır, kaçak göçmen sorunudur. Bunlar konuşulmasın diye gösterilen gayretleri anlıyorum; ama biz ülkemizin gerçek sorunları ile ilgilenmeye devam edeceğiz."

"MASA HER GÜN BİRAZ DAHA GÜÇLENİYOR"

Öztrak, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Saadet Partisi ile ayrı bir ittifak kurmayı düşündüğü iddialarına ilişkin, "6'lı masa etrafında toplanan partiler elbette seçimde en üst başarıyı yakalamak için alternatifleri değerlendirirler. Ben şunu ifade etmek isterim; 6 partinin etrafında toplanan bu masa her gün biraz daha güçleniyor. Tavsiyem; kimse boş yere heyecanlanmasın" dedi. (DHA)

