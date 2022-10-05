HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına Bakan Nebati'den yanıt! "Asla parti ayrımı gözetmeyiz"

İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına Bakan Nebati'den yanıt! "Asla parti ayrımı gözetmeyiz"

05.10.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir-Göztepe hattında yapılacak metro için kredi bulduklarını bildirmesi ve "Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" diyerek tepkisini göstermesine Bakan Nureddin Nebati'den yanıt geldi. Bakan Nebati, "'Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı' projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı." dedi.

İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına Bakan Nebati'den yanıt! "Asla parti ayrımı gözetmeyiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, Ataşehir-Göztepe metrosunun tamamlanması için imzayı atma çağrısında bulunması sonrası Bakan Nebati'den yanıt geldi.

İmamoğlu'ndan Bakan Nebati'ye 'metro' tepkisi! Çok konuşulan sözlerini hatırlattı: "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs"İmamoğlu'ndan Bakan Nebati'ye 'metro' tepkisi! Çok konuşulan sözlerini hatırlattı: "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs"

Geçen hafta Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'ndeki konuşması sırasında birçok terimi uzun bir cümlede kullandığı cümlesiyle gündemdeki yerini koruyan Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'na yanıt verdi.

lw

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İmamoğlu, "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı" projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.

Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!"

Bakan Nebati'den 'nöroekonomi' yanıtı! "Hayır onu geç de" dedi ve ekledi: Nörologlara gitsinlerBakan Nebati'den 'nöroekonomi' yanıtı! "Hayır onu geç de" dedi ve ekledi: Nörologlara gitsinler

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan" sözleriyle başlamış ve "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk. Ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" demişti.

Paylaşımında "İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok" ifadelerine yer veren İmamoğlu, tweetini şu şekilde sonlandırmıştı:

"ZARAR, ZİYAN, YAZIK, GÜNAH"

Bakan Nebati'nin konuşması sosyal medyaya damgasını vurmuştu! O sözleriyle ilgili ilk kez konuştu: "Çok iyi biliriz"Bakan Nebati'nin konuşması sosyal medyaya damgasını vurmuştu! O sözleriyle ilgili ilk kez konuştu: "Çok iyi biliriz"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır HDP il binası kaçak yapılaşma nedeniyle mühürlendiDiyarbakır HDP il binası kaçak yapılaşma nedeniyle mühürlendi
Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."
Avukat Meltem Banko: Yüzü gözü paramparçaydıAvukat Meltem Banko: Yüzü gözü paramparçaydı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Nureddin Nebati

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de gergin dakikalar! AK Parti İl Başkanı Sürmeli, "Hepsinin isimlerini alın" dedi, Tunç Soyer de yanıt verdi

İzmir'de gergin dakikalar! AK Parti İl Başkanı Sürmeli, "Hepsinin isimlerini alın" dedi, Tunç Soyer de yanıt verdi

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Yemek ücretlerine zam geldi

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Yemek ücretlerine zam geldi

İşte asgari ücret formülü

İşte asgari ücret formülü

Tarlada çalışırken telefon geldi, soluğu bankada aldı!

Tarlada çalışırken telefon geldi, soluğu bankada aldı!

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'

Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.