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  4. İmamoğlu'nun paylaşmadığı kısımlar da ortaya çıktı! "Önünde 3 senaryo var" diyerek açıkladı: 'Kazanırsa CHP'liler tarafından suçlanacak'

İmamoğlu'nun paylaşmadığı kısımlar da ortaya çıktı! "Önünde 3 senaryo var" diyerek açıkladı: 'Kazanırsa CHP'liler tarafından suçlanacak'

01.08.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun izleyeceği yol haritası CHP'nin yakın geleceği açısından büyük önem taşıyor. CHP Genel Başkanlığı koltuğuna aday olma yönünde sinyaller veren İmamoğlu şimdiye dek bu yolda attığı adımlarla dikkat çekti. Bunlardan biri de kurduğu internet sitesiydi. Siteye gelen, CHP'ye yönelik öneri ve talepleri paylaşan İmamoğlu'nun, bilgi notunda paylaşmadıkları ortaya çıktı. Öte yandan İmamoğlu'nun önündeki 3 senaryoda da açmazlar bulunuyor.

İmamoğlu'nun paylaşmadığı kısımlar da ortaya çıktı! "Önünde 3 senaryo var" diyerek açıkladı: 'Kazanırsa CHP'liler tarafından suçlanacak'

İmamoğlu CHP liderliğine mi aday olacak yoksa İBB Başkanlığı'na mı? Bu seçeneklere İmamoğlu'nun CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile bir ittifak halinde yol yürümesini de ekleyen Sözcü yazarı İsmail Saymaz üç senaryodaki açmazları ortaya koydu.

"PAYLAŞMADIĞI NOTLARI DA VAR"

Temmuz ayında 'değişim' temalı internet sitesini erişime açan İmamoğlu, site üzerinden ulaşan talep ve önerilerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan 6 maddeyi geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklamıştı. İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun "kendisi için hazırlanan bilgi notunun tümünü paylaşmadığını" öne sürdü.

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SANDIK PROTESTOSU RİSKİ

Başta CHP seçmeni olmak üzere muhalif seçmende partilere ve siyasetçilere yönelik öfke biriktiğini kaydeden Saymaz, "Muhaliflerdeki hayal kırıklığı ve öfkenin Mart 2024'te sandıkları protesto etmeye dönüşme riskinden söz ediliyor" deyip notta yazanları şöyle aktardı:

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"TOPLUM CHP'DEN VE MUHALİF SİYASETTEN DEĞİŞİM TALEP EDİYOR"

"- 14-28 Mayıs'ın ardından muhalif kanatta yer alan kitle derin bir hayal kırıklığı yaşadı.

  • Muhalif siyasetin lokomotifi olan CHP yönetiminin uğranılan yenilgi ile ilgili tutumları hayal kırıklığını yükselen öfke ve siyasetten soğutma tutumun dönüştürmüş durumda.

  • Bu tutum 2024 yerel seçimlerinde sandığı protesto etme davranışına dönüştürme emareleri taşıyor.

  • Muhalif siyasetin gecikmeden son derece odaklı, kararlı, net, umut ve güven veren, birleştirici adımlarla yerel seçimlere hazırlanması gerektiği tartışma götürmez bir gerçektir.

Bilgi notu 'Toplum mutabakat halinde CHP'den ve muhalif siyasetten değişim talep ediyor. Değişim girişimlerini destekliyor' diye bitiyor."

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İMAMOĞLU İÇİN 3 SENARYO

Değişim çağrılarının muhatabının İmamoğlu'nun kendisi olduğunu belirten Saymaz, İmamoğlu'nun önünde 3 senaryo olduğunu ifade etti. Saymaz'a göre İmamoğlu'nun seçeneklerinden biri İBB Başkanlığına aday olmak.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKAN OLDUĞU CHP 2019'DAKİ MOTİVASYON YARATAMAYABİLİR"

İmamoğlu'nun güçlü bir aday olduğunu vurgulayan Saymaz, "Ancak bu durum, İBB başkanlığına aday olduğunda İmamoğlu'nun kesinlikle kazanacağı anlamına gelmiyor. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak kaldığı CHP, seçmende 2019'daki motivasyonu yaratamayabilir" ifadelerini kullandı.

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"CHP BAŞKANLIĞINI KAZANIRSA CHP'LİLER TARAFINDAN SUÇLANACAK"

İmamoğlu için ikinci seçeneğin CHP liderliğine aday olmak olduğunu dile getiren Saymaz, "Zafer çantada keklik değil" derken şunları ekledi:

"İmamoğlu, olur da liderliği alırsa belediye başkanlığını bırakmak ve belediyenin anahtarını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya vermek zorunda kalacak. O durumda CHP'liler tarafından çeyrek yüzyıl sonra geri alınan İstanbul'u kendi elleriyle AK Parti'ye teslim etmekle suçlanacak. Bu hiç de haksız bir eleştiri olmaz. İmamoğlu açısından, CHP liderliğine aday olmak sonuçları itibariyle riskli bir karar."

ÖZGÜR ÖZEL İLE İTTİFAK SEÇENEĞİ

Son olarak ise İmamoğlu'nun CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ittifak yapabileceğini ifade eden Saymaz, Özel'in İmamoğlu'nun desteğine ihtiyacı olduğunu savundu.

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