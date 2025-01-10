İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal oldu! Sert sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin Şam ziyaretinin iptal edildiğini söyledi.

"BİRİLERİ DEVREYE GİRDİYSE KİM OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şam benim ziyaretim değil. Kişisel anlamda bir seyahat değil. TBB ve İBB adına Şam'a heyetlerin gideceğini ifade etmiştim. Dışişleri Bakanlığı ile de temas kurarak başta Şam olmak üzere giderek milletimizi en üst seviyede güçlü bir biçimde demokratik laik bir Suriye devletinin kurulmasına nasıl katkı sunabileceğimize dair konuşmuştuk.

Pazar günü saat 14.00'e randevu verildi ve planlamalar başladı. Şam Valisi, TBB heyetinin ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra olacak diye iptal etti. Bu iptali kabul etmiyorum bu çok yanlış bir duruştur. En üst seviyedeki ziyaretler öncesi bu tip görüşmelerin katkı sunacağını düşünüyorum. Teyitli bir randevunun 6 saat sonra iptali için kimler devreye girdi bu soruları soruyorum ama cevabını da biliyorum. Birileri devreye girdiyse o birilerinin kim olduğunu herkes biliyor. Neden bu ziyaret daha sonraya bırakılsın ki? Şam'a çok sayıda kuruluş gitti.

Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet. Bu devlet bir kişiyle tanımlanamaz. O bir kişiden çok büyük bir yapıdır. Türkiye bir kişiyle sınırlandırılamaz. Bunu iyi anlamaları lazım."