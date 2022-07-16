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İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da 'Saraçhane Parkı' tepkisi dikkat çekti! İBB binasından bakınca...

16.07.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün yurdun birçok yerinde olduğu gibi İstanbul'da 15 Temmuz'daki direnişin simge haline gelmiş noktalarından Saraçhane Parkı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla anma töreni düzenlendi. Bir gün öncesinde davet almadığını dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz'da belediye binasının yanındaki Saraçhane Parkı'na bakınca gördüğü manzara karşısında gösterdiği tepki dikkat çekti.

İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da 'Saraçhane Parkı' tepkisi dikkat çekti! İBB binasından bakınca...

Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla tüm yurtta anma törenleri düzenlendi. Gözler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Saraçhane Parkı'nda düzenlenen törendeydi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada kendisinin davet almadığını dile getirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kahve içmeye bekleyeceğini ifade etmişti. İmamoğlu 15 Temmuz'da belediye binasının penceresinden dışarı baktığında dikkat çeken bir tepki verdi.

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İmamoğlu'nun dün İBB binasından Saraçhane Parkı'nı gözlemlediği anlar kameralar tarafından da görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde İmamoğlu'nun karşılaştığı manzara karşısında şu sözleri sarf ettiği duyuldu:

"‘MİLLET BURAYI BİLMEZ’ DİYECEĞİM AMA GELMİŞLER, İYİ"

“Anladığım kadarıyla parkın içinde insanlar var, sokağa taşmadı. ‘Millet burayı bilmez’ diyeceğim ama gelmişler, iyi. En azından vatandaşımızı ağırlamış olduk, Büyükşehir Belediyesi’nin bahçesinde. Ben, ‘Saraçhane’ deyince önümüze kadar kalabalık gelir sandım."

"CUMHURBAŞKANIMIZI AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYARIZ"

İmamoğlu makamına dönmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kahve çağrısını anımsatıp yineleyerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz, bekleyelim söz verdiğimiz gibi. Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan gurur duyarız.”

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Ekrem İmamoğlu 15 temmuz
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