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İmamoğlu'nun seçilmesinin arından İBB Twitter hesabında sessizlik hakim!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

31 Mart seçimleri sonrasında yapılan paylaşımlarla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabında, 23 Haziran seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte sessizlik hakim. İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından resmi hesaptan yapılacak ilk paylaşım ise merak konusu oldu.

İmamoğlu'nun seçilmesinin arından İBB Twitter hesabında sessizlik hakim!

31 Mart'ta gerçekleştirilen İstanbul seçimlerinin ardından ve ilerleyen süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımlar gündem olmuştu.

Seçimlerin yenilenmesi kararının ardından mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu'nu takip etmeyi bırakan ve İmamoğlu'nun 18 günlük görev süresi boyunca atılan tweet'lerin silindiği hesaptan dün akşamdan bu yana paylaşımda bulunulmadı.

İBB’den en son cumartesi günü atılan tweet’te seçime ulaşımla ilgili bilgiler yer aldı.

ıbb

İLK PAYLAŞIM MERAK KONUSU OLDU

İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından resmi hesaptan yapılacak ilk paylaşım ise merak konusu oldu.


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İBB Twitter Ekrem İmamoğlu

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