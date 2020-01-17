İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Berlin'de bu konulara Sayın Putin ile etraflıca ele almayı düşünüyorum. İdlib'deki gelişmeler sıkıntı verici. Kuzeybatıdan kuzeydoğuya doğru ciddi sıkıntılar var. 3 şehidimiz oldu. Kendilerine rahmet diliyorum. Bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bedelini ödeteceğiz. İdlib'deki son gelişmelerde 20'ye yakın sivil şehit edildi ve bahane hazır. Terör örgütleri şunu, bunu yapıyor. Hepsi yalan. Tüm bu olaylar karşısında Berlin süreci ağırlıklı Libya gibi gözükse de İdlib konusunu da etraflıca gündeme getirmeyi düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde verdiği kendisine verdiği 4 sayfalık mektupla ilgili soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan çok daha farklı şeyler var. Kendisi böyle bir şeyi açıklarsa daha doğru olur." ifadelerini kullandı.

'GÜVENİLİR BİR ADAM DEĞİL'

Hafter güvenilir bir adam değil. Bombalamaya devam ettiler. Berlin'de görüşeceğiz. Temenni ederim ki verdikleri sözün arkasında dururlar, aksi takdirde takipçisi olacağız.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan çok daha farklı şeyler var. Benim bunları açıklamama gerek yok. Bu kişisel bir mektuptur. Kendisi böyle bir şeyi açıklarsa daha doğru olur.

Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil, bizim konumuz. Belediye başkanlığımdan bu yana adımını attığımız konu. Son günlerde bir şey ortaya çıktı; CHP'liler yer kapatıyor diye. Benim derdim değil. Bugün dünyada İspanya'da, Miami'de yer alanlar var kimse 'Niye aldın' diyor mu? Yasal düzenlemeler yaptık. Yabancılara da bu arazilerimizin satışını açtık. Bununla ilgili olarak Kanal İstanbul güzergahında satışların yapılması imkanını tanımış değiliz. Bizim derdimiz Kanal İstanbulla dünyaya bir mesaj veriyoruz. Nasıl Süveyş, Panama varsa biz de şimdi sürekli olarak çevremizi tehdit eden bu geçişe karşı kendimiz bir kanal yapıyoruz. Bu Kanal İstanbul'a farklı bir güzellik getirecek. Belediyecilik, kamu yönetimi planlama üzerine hayatını sürdürür. Biz Kanal İstanbul'da kararlıyız, finansman noktasında ciddi arayış söz konusu değil. Birkaç içinde bunu açıklayacağız.

FİZANDA OLSA ALIR GELİRİZ

Şu anda yakalanma noktasına geldiyse, gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda MİT, emniyet çok ciddi bir dayanışma içinde süreci işletiyor. Fizan'da olsa alır geliriz.



