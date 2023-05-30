İmamoğlu'nun yakın çevresini işaret edip "Önemli bir kaynağım söyledi" diyerek paylaştı: Canlı yayında çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' kulisi!

Seçimlerin tamamlanmasıyla CHP yönetiminde istifa ya da görevden almaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor. İddiaya göre Kılıçdaroğlu en az 5 kişiyi görevden alacak. Üstelik, iddiayı tv100 canlı yayınında ortaya atan gazeteci Deniz Gürel bu isimlerin İmamoğlu'nun yakın çevresinden olmasını "güçlü bir iddia" olarak nitelendirdi.

'KILIÇDAROĞLU İSTİFALARI GERİ ÇEVİRDİ' İDDİASI

Seçimden yenilgiyle çıkan Kılıçdaroğlu, kulislerde konuşulanlara göre seçim akşamı 6'lı masa liderleriyle bir araya gelmiş, ardından ise CHP'li kurmaylarıyla seçim sonuçlarını masaya yatırmıştı. O toplantıda iddiaya göre CHP MYK üyeleri Kılıçdaroğlu'na istifalarını sunmuş ancak CHP lideri bu hamleyi "başarısızlık algısı yaratabileceği" gerekçesiyle geri çevirmişti.

İMAMOĞLU'NDAN PEŞ PEŞE 'DEĞİŞİM' MESAJLARI

Seçimlerin hemen ardından İmamoğlu'nun vermeye başladığı "değişim" vurgulu mesajlar da dikkat çekti. İmamoğlu, 2. tur seçiminin ertesi sabahı paylaştığı video mesajla "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; 'Değişmeyen tek şey değişimdir.'" ifadelerini kullanmıştı. Akşamki programında da İmamoğlu "Keşke bugün her şey farklı olsaydı. Maalesef olmadı. O yolda şimdi daha hızlı koşacağım. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz" sözleriyle dikkat çekmişti.

CANLI YAYINDA AKTARDI

Bu açıklamalar ve kulis bilgileriyle birlikte gözler CHP'ye çevrilirken tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, dün akşamki canlı yayında bugünü işaret etti ve "Az önce kulağıma geldi" diyerek gündem yaratacak kulis bilgileri paylaştı.

"İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER"

Önemli bir kaynağıyla görüştüğünü belirten Gürel, "Kılıçdaroğlu’nun en az 5 de olabilir 10 da olabilir, MYK üyelerinin istifasını isteyeceği bilgisine ulaştım dedi ve şöyle devam etti:

"Yeni bir MYK ile önümüzdeki sürece hazırlanacağını söylediler. Yeni MYK üyeleri de parti meclisinden seçilmek zorunda. Benim ilk yorumum bu seçim süresince tahmin ediyorum performansını beğenmediği isimleri alacak. İmamoğlu’na yakın isimleri alması güçlü bir iddia olarak az önce kulağıma geldi."

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ?

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği de merak edilirken parti içinde de konuya yönelik mesajlar geliyor. Sözcü'de yer alan habere göre CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Biz genel başkanımızın genel başkanlığını asla tartışmaya açmayacağız. Genel başkanımızın yanında yer alacağız. Genel başkanımıza destek olacağız" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na net bir destek açıkladı.