İmamoğlu'nun yanıtı Mansur Yavaş'ı da güldürdü: Cumhurbaşkanı adaylığı sorusu bu kez yan yanalarken geldi

Son günlerde erken seçim konusu daha sık gündeme gelmeye başladı. Öyle ki Yeniden Refah Partili Suat Kılıç erken seçim tahminini gününe kadar ilan etmişti. Haliyle gözler adı cumhurbaşkanı adaylığı için en çok geçen iki büyükşehir belediye başkanına çevrildi.

YAN YANA OTURDULAR

CHP 20. Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara'da ATO Congresium'da başladı. Kurultaya CHP ve SHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın'ın yanı sıra İBB ve ABB başkanları Yavaş ile İmamoğlu da katıldı.

İMAMOĞLU YANITLADI, MANSUR YAVAŞ GÜLDÜ

Kurultayda Yavaş ile İmamoğlu yan yana oturdu. Özgür Özel'in "takımın forvetleri" diye bahsettiği Yavaş ile İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı sorusu yöneltildi. Bir gazetecinin "Mansur beyle yan yanasınız" demesi üzerine İmamoğlu "Biz hep yan yanayız" dedi. İmamoğlu'nun bu yanıtını Mansur Yavaş da gülerek karşıladı.

Gazeteci "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki cumhurbaşkanı aday adayı olarak ne düşünüyorsunuz?" diye devam etti. İmamoğlu'nun yanıtı değişmedi: "Biz her zaman yan yanayız. Kurultayımız partimize hayırlı uğurlu olsun."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır