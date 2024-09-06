HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İmamoğlu'nun yanıtı Mansur Yavaş'ı da güldürdü: Cumhurbaşkanı adaylığı sorusu bu kez yan yanalarken geldi

İmamoğlu'nun yanıtı Mansur Yavaş'ı da güldürdü: Cumhurbaşkanı adaylığı sorusu bu kez yan yanalarken geldi

06.09.2024 14:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı olacakları iddiasıyla en çok konuşulan iki isim olan CHP'li ABB ve İBB başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu bugünkü kurultayda yan yanaydı. Kurultayda cumhurbaşkanı adaylığı sorusu yöneltilince İmamoğlu'nun verdiği yanıt, Yavaş'ı gülümsetti.

İmamoğlu'nun yanıtı Mansur Yavaş'ı da güldürdü: Cumhurbaşkanı adaylığı sorusu bu kez yan yanalarken geldi

Son günlerde erken seçim konusu daha sık gündeme gelmeye başladı. Öyle ki Yeniden Refah Partili Suat Kılıç erken seçim tahminini gününe kadar ilan etmişti. Haliyle gözler adı cumhurbaşkanı adaylığı için en çok geçen iki büyükşehir belediye başkanına çevrildi.

YAN YANA OTURDULAR

CHP 20. Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara'da ATO Congresium'da başladı. Kurultaya CHP ve SHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın'ın yanı sıra İBB ve ABB başkanları Yavaş ile İmamoğlu da katıldı.

AA-20240906-35578955-35578954-CHP_20_OLAGANUSTU_KURULTAYI_BASLADI

İMAMOĞLU YANITLADI, MANSUR YAVAŞ GÜLDÜ

Kurultayda Yavaş ile İmamoğlu yan yana oturdu. Özgür Özel'in "takımın forvetleri" diye bahsettiği Yavaş ile İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı sorusu yöneltildi. Bir gazetecinin "Mansur beyle yan yanasınız" demesi üzerine İmamoğlu "Biz hep yan yanayız" dedi. İmamoğlu'nun bu yanıtını Mansur Yavaş da gülerek karşıladı.

AA-20240906-35578955-35578953-CHP_20_OLAGANUSTU_KURULTAYI_BASLADI

Gazeteci "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki cumhurbaşkanı aday adayı olarak ne düşünüyorsunuz?" diye devam etti. İmamoğlu'nun yanıtı değişmedi: "Biz her zaman yan yanayız. Kurultayımız partimize hayırlı uğurlu olsun."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu CHP kurultay
En Çok Okunan Haberler
Bankalar emekli maaşı promosyonunu güncelledi

Bankalar emekli maaşı promosyonunu güncelledi

Herkes Dilan Polat'ı konuşuyor! Paylaştığı videoya yorum yağdı

Herkes Dilan Polat'ı konuşuyor! Paylaştığı videoya yorum yağdı

İmamoğlu için kullandığı ifade kurultaya damga vurdu

İmamoğlu için kullandığı ifade kurultaya damga vurdu

Engin Polat'ın tahliyesine tepkiler gecikmedi! Paylaşımlar giderek artıyor: Türkiye'deki hukuk sistemi, namuslu adamı namussuz yapar

Engin Polat'ın tahliyesine tepkiler gecikmedi! Paylaşımlar giderek artıyor: Türkiye'deki hukuk sistemi, namuslu adamı namussuz yapar

Olay olacak tepki: “Para adaleti böyle satın alırmış”

Olay olacak tepki: “Para adaleti böyle satın alırmış”

14 Mayıs seçimlerini doğru bilmişti! SONAR ve BETİMAR son anketini yayınladı

14 Mayıs seçimlerini doğru bilmişti! SONAR ve BETİMAR son anketini yayınladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.