İmamoğlu'nun "yargı tacizi" çıkışına Bakan Tunç tepki gösterdi: Şuursuzluk!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de Çocuk Adalet Merkezi açılışında konuştu. Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HAKARETE CİDDİ CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR"

Sosyal medyada hakaret suçlarının çok yaygınlaştığını belirten Bakan Tunç "Bunu önleyecek çok önemli bir düzenlemeyi Meclis hayata geçirmiş oldu. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz Hakaret suçunda caydırıcılığın olacağını düşünüyoruz" dedi.

ABB VE İBB'YE "HARCAMA" SORUŞTURMALARI

ABB ve İBB hakkında başlatılan konser harcamaları soruşturmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Tunç, İmamoğlu'nun çıkışına da tepki gösterirken şöyle konuştu:

"ABB ve İBB'nin birtakım organizasyonlarıyla ilgili inceleme başlatıldı, müfettişler gönderildi. Bir kusurunuz varsa telaşlanırsınız. Araştırmak istenen konularla ilgili cevapları verirseniz telaşa gerek yok. Yargıyla ilgili cümleler kurarken haddi aşmamak gerek. "Yargı tacizi" ne demek? Bu soruşturmaları yargı tacizi olarak değerlendirmek şuursuzluktur. Yargı kimseden talimat almaz, hiçbir talimatı da dikkate almaz. Türkiye'yle ilgili böyle bir değerlendirme yapmak bir belediye başkanının haddi değil."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye başlatılan inceleme hakkında "Bu düpedüz yargi tacizidir. Hukuk görevini yapsın istiyoruz, onlar iktidar ne istiyorsa onu yapsın anlayışına sahip. Cumhuriyet'in en vahşi döneminde bile kadar dip yaşanmadı" demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır