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İmamoğlu, Nuri Çolakoğlu Kitaplığının açılışını gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Kültür Merkezi’nde oluşturulan Nuri Çolakoğlu Kitaplığının açılışını gerçekleştirdi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi’nin Atatürk Kültür Merkezinde hazırladığı Nuri Çolakoğlu Kitaplığının açılış törenine katıldı.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Kültür Merkezi’nde oluşturulan Nuri Çolakoğlu Kitaplığının açılışını gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi’nin Atatürk Kültür Merkezinde hazırladığı Nuri Çolakoğlu Kitaplığının açılış törenine katıldı. Yüzlerce kitabın bulunduğu kitaplığın açılışı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kurdele kesim töreninin ardından İmamoğlu ve çok sayıda kitapsever, özel olarak oluşturulan kitaplıktaki eserleri yakından inceledi.
Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen törende İmamoğlu, kitapların insan yaşamındaki önemine vurgu yaptı. Kitapseverlere seslenen Ekrem İmamoğlu, “Bu tarz ortamların artması gerektiğini belirtmek isterim. Beylikdüzü ilçesi kütüphane anlamında en zengin ilçe. Çok yerler açtık, açmaya da devam edeceğiz. Güzel olan şu; ‘Kütüphane açıyorsunuz da ne oluyor’ diyebilir bazı insanlar. Kütüphane açıyoruz içi dolu oluyor. Hiç boş kütüphanemiz yok onu söyleyeyim. Özellikle gençlerimiz geliyor. Yeter ki mekanlar düzgün, güzel ve insanlarımıza yakışan ortamlar olsun” şeklinde konuştu.

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