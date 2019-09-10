HABER

İmamoğlu, öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtım törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de bir okulda kırtasiye malzemeleri dağıtım törenine katıldı.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de bir okulda kırtasiye malzemeleri dağıtım törenine katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenibosna'da bulunan Emir Sultan Ortaokulu'nda öğrencilere kırtasiye dağıtım törenine katıldı. İBB tarafından okulların taleplerine göre verilen kırtasiyeler için düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, 'Eğitim-öğretim dönemimiz hayırlı olsun. Emeği geçecek tüm eğitim kadrosuna başarılar dileklerimi yeniliyorum. Anne, babaları sevgi ve saygıyla selamlarkan tüm gençlerimizi de kucaklıyorum' diye konuştu. İmamoğlu konuşmanın ardından öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Sohbetin ardından İmamoğlu iki sınıfa girerek öğrencilerle buluştu.

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
16'ncı yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulundu16'ncı yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulundu
Sinop'ta balık azlığı fiyatlara yansıdıSinop'ta balık azlığı fiyatlara yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı çatışma!

Anadolu Adalet Sarayı yakınında silah sesleri!

Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan filmleri ve kariyeri

Süleyman Turan'ın oynadığı 171 film

Çorlu'daki tren kazası davası gergin başladı

Türkiye'nin konuştuğu dava gergin başladı

Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

Teslim olan PKK'lı örgütün iç yüzünü anlattı

Teslim olup her şeyi anlattı: İşkence, infaz...

On Numara sonuçları 9 Eylül: Büyük ikramiye 2’ye bölündü

Büyük ikramiye 2'ye bölündü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.