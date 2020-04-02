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İmamoğlu: Onlar siyasetinde boğulsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 19:25 | Son Güncelleme

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bağış krizi ile ilgili olarak "Onlar siyasetinde boğulsun" diyerek ihtiyacı olanlara katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

İmamoğlu: Onlar siyasetinde boğulsun

DW Türkçe: İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli mi? Neden?

Ekrem İmamoğlu: Kati bir konu var: Deniyor ki "İnsanlar izole olmalı, insanlar birbirleriyle temas etmemeli ve bunun en az iki üç haftalık bir süreçle denetleme altına alınmalı". Bunu çok daha düşük bir vaka sayısına sahip olan Moskova daha Pazartesi günü açıkladı. Ben bunu sadece Ekrem İmamoğlu olarak söylemiyorum. Valiliğin davet ettiği pandemi kurulundaki hemen hemen bütün sağlıkçılar aynı kanaatte. Duyduğumuz kadarıyla Ankara’daki bilim kurulu aynı tavsiyede bulunmuş. Sağlık Bakanı cümlelerin arasında "Kendi sokağa çıkma yasağınızı, karantinanızı uygulayın" diyor. Yani konu bu kadar netken… Ben bunu Ekrem İmamoğlu olarak talep etmiyorum ki. Akıl ve bilim talep ediyor. Ben insan sağlığı için sokağa çıkma yasağı kesinlikle olmalı diyorum.

Valilikle işbirliği nasıl yürüyor? Öngörebildiğiniz tüm önlemleri alabiliyor musunuz?

Açıkçası valilikle normal, bürokratik bir işbirliğinin dışında şu anda istediğimiz seviyede bir işbirliğini yaşayamıyoruz. Sayın valimizle ısrarlarım üzerine 18 Mart’ta ilk toplantımızı yapabildik. Ben Şubat sonundan itibaren görüşmemiz gerektiğini, beraber senkronize çalışmamız gerektiğini ifade etmiştim. Ancak bu konuda bir diyalog eksikliği var. En son 28 Mart tarihinde ilk defa pandemi kuruluna ve il idare kuruluna davet edildim. Yani pandemiyle mücadele ettiğimizin bir ayı aşkın süre sonrasında davet edildim ve beraber çalıştık. Ama biz işimize yoğun bir şekilde bakıyoruz. Yetki alanımız ya da değil, alacağımız hangi tedbir, vereceğimiz hangi destek var ise biz sürece o gözle bakıp bu sürecin seferberlik ruhuna katkı sunuyoruz.

İçişleri Bakanlığının bağış genelgesi ve bağış hespalarının bloke edilmesiyle ilgili yorumunuz nedir?

Ama bakan, ama başka bir mesulü varsa bu işin, siyasi mesulü de olabilir, bilemem, bu hassas süreci bile kendi siyasi emellerine alet edip karar alma mekanizmasını hayata geçiriyor diye düşünüyorum. Buna karşı duruşumuzu, sadece İstanbul değil, 11 büyükşehir belediye başkanı olarak açıklamamızda net ortaya koyduk. Bizim yardımlaşma bağımızı hiçkimse koparamaz. Biz kurum olarak zaten var olan gücümüzü bütünüyle sosyal yardımlara aktarma konusunda fedakarlığımızı en üst seviyede yapacağız. Sadece 24 saatte altı buçuk milyonu aşan bir bağış toplandı. Ama biz bu bağış bağının da kopmayacağını biliyoruz. Zaten kendileri de internet sitelerinde gösterdiler: "Böyle toplamalıydı" diye. Biz sanki başka bir usulle toplamışız gibi. Şartsız bağışın tanımını yaptı. Biz de böyle topladığımızı belirtmiştik. Biz ona bakmıyoruz, biz vatandaşımıza katkı sunmaya, ihtiyacı olan vatandaşımıza hizmet sunmaya devam ediyoruz. Onlar siyasetinde boğulsun, başka bir şey demiyorum.

Pelin Ünker

©️ Deutsche Welle Türkçe

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