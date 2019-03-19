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İmamoğlu: Otogarı teknokent yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 17:01 | Son Güncelleme

  CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da vatandaşlar ile açık hava buluşması gerçekleştirdi.

Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da vatandaşlar ile açık hava buluşması gerçekleştirdi. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Otogarı teknokent yapacağız." dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yol üzerindeki esnafları ziyaret ederek Somuncu Baba Meydanı'na geldi. İmamoğlu, "Herkes söylesin komşularına, Bayrampaşa’nın gençleri Ekrem ağabeylerine emanet. Bu şehirdeki 350 gencin Ekrem abisi olmaya geliyorum" dedi. Konuşma yaparken ağlayan yaşlı bir kadını gören İmamoğlu, "Ağlama, gözlerinden öperim. Beni de ağlatacaksın konuşamam burada" dediği kadına sarıldı.

BAYRAMPAŞA TEKNOLOJİNİN MERKEZİ OLACAK

"Biz artık gülmeye geldik" diyerek sözlerine devam eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olmaya geldik.Türkiye’nin zihniyet değişimin merkezi İstanbul!dur. Bayrampaşa'da 2 önemli unsuru sizlerle paylaşmak istiyorum. Beylikdüzü'nde yaptıktan sonra hayatın nasıl değiştiğini bildiğim Yaşam Vadisi diye bir parkımız var. İstanbul’a 15 yeni yaşam vadisi müjdelemiştim. Onun bir tanesini de 800 bin metrelik Bayrampaşa’ya yapacağım. Temmuz ayında otogarın İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle olan sözleşmesi doluyor. Makul süre içerisinde iki büyük otopark projemiz var. Bir tanesi Kurtköy’de, Hadımköy’de her ikisinin de imalatına başlayacağız. Otogarı teknokent yapacağız. Yeni bir teknoloji merkezi haline getireceğiz. İstanbul’un göbeğinde ulaşımla bağlantılı, yeni nesil üretim merkezi haline getireceğiz, teknolojinin merkezi olacak. Bayrampaşa’ya nitelikli bir yaşam vaat ediyoruz.”

(FOTOĞRAF)

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