İmamoğlu Paris'te 'İstanbul'a yatırımı' Görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız işadamlarıyla bir araya geldi. İstanbul'un yatırıma açık ve ihtiyacı olan bir kent olduğunu dile getiren İmamoğlu, kentte 23 Haziran'dan sonra yeni bir dönemin başladığını söyledi. İşadamlarına, "İstanbullu'nun bir kuruşunu boşa harcamayacağız. İhaleler şeffaf olacak. İhalalelerimizi ulusararası denetim kuruluşlarının denetimine açacağız" mesajını verdi. Paris'te kaldığı otelde, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, belediyecilikle ilgili özel bir zirveye katılmak için davetli olarak Paris'e geldiğini belirterek, "Zirvenin onur konuğu olarak geldim. Yarın konuşmamız var. Sayın Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile de görüşeceğim. Tabi gelmişken buranın iş kuruluşlarıyla, İstanbul'da yatırımı olan iş adamlarıyla da bir araya geldik" dedi. İmamoğlu, VOA Türkçe'nin bir sorusu üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeyeceğini söyledi. Belediye Başkanı olarak ilk kez geldiği Paris'te, ziyaretinin ilk gününü ekonomi ağırlıklı temaslara ayıran Ekrem İmamoğlu, Fransa İşadamları Derneği MEDEF'te temaslarda bulundu. MEDEF'te 30 Fransız şirketinin üst düzey yönetimi ile bir araya gelen İmamoğlu, toplu taşım, çevre, turizm gibi pek çok alanda Fransa ile işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

"Belediye ihalelerinde şeffaf olacağız" Ekrem İmamoğlu, belediye ihalelerinde şeffaf olacaklarını ve İBB'yi hesap veren bir kuruluşa çevireceklerini söyledi. İşadamlarına İstanbul'un çok renkliliğine saygı duyduğunu, her farklı sesi İstanbul'un bir zenginliği olarak gördüğünü belirtti ve bunun tüm Türkiye'nin anlayışı olması için çalışacağını dile getirdi. İmamoğlu İstanbul'da 5 yıllık süreç için belirledikleri hedefleri şu sözlerle aktardı: "İstanbul'un yatırım yapılabilir, çalışılabilir ve ziyaret edilebilir bir dünya metropolü olma niteliğini güçlendireceğiz. İstanbul’u katma değeri yüksek, ileri teknolojinin ve yaratıcı endüstrilerin merkezi haline getireceğiz. Bunu başarabilmek için yabancı yatırımcılarla her zaman açık, dürüst ve çözüm odaklı bir iletişim içerisinde olacağız. Yerli ve yabancı yatırımcılarla metro, kentsel planlama, yüksek teknoloji kurumları, akıllı kent, çevre, turizm ve tarım alanlarında ortak çalışmak istiyoruz." "İBB'ye bağlı iştiraklerin uluslararası denetleme kuruluşlarınca denetlenmesi için çalışmalara başladık"

İşadamlarından gelen çok sayıda soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, "16 milyon İstanbullu'nun 1 lirasını bile boşa harcamayacaklarını, İBB’nin ve bağlı 28 iştirakinin uluslararası denetleme kuruluşları tarafından denetlenmesi için çalışmalara başladıklarını, İBB’nin finansal raporlarını güvenilir hale getireceklerini" söyledi. Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarlarını ziyaret etti Kaldığı otelde Fransız medyasına da konuşan Ekrem İmamoğlu gün içinde Paris'te Pere Lachaise mezarlığı'nda yatan sanatçılar Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarlarını ziyaret etti. Ahmet Kaya'nın mezarında, kendisine çok değer verdiğini dile getiren İmamoğlu, "Sanatıyla çok değer verdiğim, sevdiğim, dinlerken hüzünlendiğim, insanı hasretiyle sevdasıyla buluşturan, topraklarımızın kıymetli bir ses tonu idi. Gerçekten hazin bir ölüm. Çünkü ülke hasretiyle vefat etmiş bir sanatçımız. Keşke böyle şeyler yaşamasak. Ama tarihimizde bu oluyor. Temenniyi eyleme geçirmek adına, daha bilinçli olmak, değerlerimizin, yaşarken farkında olabilmek, toleranslı bir toplum olmak çok önemli" dedi.