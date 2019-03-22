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İMAMOĞLU:  PARTİZANLIĞI BİTİRECEĞİM

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 21:36 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar'da miting düzenledi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar'da miting düzenledi. Mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Ahmet Kılıç, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.
Ekrem İmamoğlu, mitingdeki konuşmasında Üsküdar Meydanı'na ilişkin projelerini anlatarak, "Özellikle bulunduğumuz bu noktadan Harem'e kadar olan bu sahil şeridini yayaya açacak ve aynı zamanda içinde Harem'de büyük bir otopark yaparak, belki de İstanbul'un en güzel manzarasını insanların seyrettiği bir platform oluşturacağız. Denize boğazla buluşabileceğiniz, çok nitelikli araç trafiğini buradan kaldırarak insanların gezinti yeri haline getireceğiz. Festivallerin, buluşmaların ve İstanbul'un en güzel fotoğrafının çekildiği bu güzel alanı Üsküdar'a hediye edeceğiz." dedi.

"İKTİDAR VAAT VERMEZ İKTİDAR YAPAR"
Ekrem İmamoğlu, "İktidar vaat vermez iktidar yapar. Şuanda sanki bizim iktidarımızı kabul etmişler, sizi ikna etmeye çalışıyorlar. Bu güzel bir şey. Seçilmeden bizim belediye başkanlığımızı kabul etmiş olmaları gerçekten güzel bir şey. Onun için 1 Nisan hepimize şimdiden hayırlı olsun. Bana hep soruyorlar: Seçimi kazanınca ilk neyi değiştireceksiniz? Yönetim anlayışını değiştireceğim. Partizanlığı bitireceğim. Parti bir araçtır. Hizmet için araçtır. Ama partiyi kendi şirketin, belediyeyi de o şirketinin malı görürsen işte orada sorun başlar. Biz ne diyoruz: Belediyeyi açacağız. İnsanlara şeffaf bir biçimde sorunlarını çözen bir kurum haline getireceğiz. Üsküdar'da Ahmet Kılıç yapacak, İstanbul'da İmamoğlu yapacak" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Mitingden detaylar
-İmamoğlu'nun konuşması

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