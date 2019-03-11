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İMAMOĞLU PENDİK'TE MİTİNG DÜZENLEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 00:55 | Son Güncelleme

İstanbul DHA CHP'nin  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Pendik'te miting düzenledi.

İstanbul DHA
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Pendik'te miting düzenledi. İmamoğlu, "Bugün vatandaşın en büyük sorunu yoksulluk, en büyük sorunu işsizlik, çevre... Mülteci sorunu var bu şehrin. Bu sorunlarla ilgili en ufak bir adım atmadılar. Hiçbir çözüm olmadılar. Her konuda çuvalladılar. Niye biliyor musunuz? Gözünüzü boyadılar. Yol dediler, köprü dediler. İnsanını unuttun mu yaptığın hiçbir işin önemi yok. Benim 5 gencimin 2'si işsizse gerisi boş" diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Mitingden görüntü
-İmamoğlu'nun konuşması

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