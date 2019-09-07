İmamoğlu: Polemikler sinek vızıltısı

İmamoğlu, Yenikapı’da toplanan araçlar için de "Orada sayıdan önce görüntü hepimizin canını sıkıyor" açıklamasını yaptı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malta Köşkü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na, Yenikapı’da israf olduğu gerekçesiyle sergilenen araçlar ve kayyum atanması söylentilerinin yanı sıra işten çıkarılan çalışanların temsilcilerinin İmamoğlu'nun odasındaki oturma şekilleriyle ilgili sorular da soruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla ilgili Pazar günü katılacağı bir televizyon programında ayrıntılı açıklama yapacağını söylemişti. Soylu ayrıca Yenikapı'daki araçlarla ilgili iddiaların da soruşturulacağını söylemişti. Bu açıklamalar Ekrem İmamoğlu'na da soruldu. Açıklamaların akıl tutulması olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Kayyum meselesini ortaya getirmek vesaire… Pazar günü şunu diyecekmiş, bunu diyecekmiş… Bunların tümü, bir polemik. Kimin ne söylediği, bizimle bir iktidar yarışına girmesi ya da koltuğa meraklı olması, polemik üretmesi hiç umurumda değil" dedi. İmamoğlu bu yöndeki açıklamaları, "sinek vızıltısı" olarak nitelendirdi.

İhtiyaç fazlası olduğu belirtilen araçlar Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklamalara yönelik, "Yenikapı’da araçları biriktirerek hem israfın ne denli İstanbul'un bir sorunu haline geldiğini göstermek, hem de ilgili firmaya araçlarını teslim etmekle ilgili yürüttüğümüz bu çaba, aslında devletin tüm yetkili kurumlarının, kişilerinin oturup düşünmesi gereken, kafasını iki elinin arasına alıp, 'Ya biz memleketin parasını nasıl koruruz?' diye düşünmesi gereken bir konu. Hele hele devletin en yetkili ağızlarının, polemik dolu cümlelerle gündemi karıştırması çok yanlış" dedi. İmamoğlu, 6 Mayıs-23 Haziran arası iade edilen araçlarla birlikte yaklaşık bin 300 aracın söz konusu israf çerçevesinde değerlendirildiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu, "Yıllık 50 milyon TL'lik tasarruf, bunu 5 yıllık görev süresiyle çarptığınızda, 250 milyon TL'lik bir para yapıyor" diye konuştu. "Fazlalık dediğimiz şey, israf" İBB Başkanı, Yenikapı'da araçların sergilenmeye başlandığı 5 Eylül Perşembe gününden bu yana süren araç sayısıyla ilgili tartışmalara da değindi. İmamoğlu, "sayıdan çok görüntünün öneminden" bahsetti. İmamoğlu, tespit edilen toplam aracın bin 300 olduğunu, bunun 700'den fazlasının da alanda sergileneceğini söyledi.