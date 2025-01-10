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  4. İmamoğlu protestocuya 'sesin çok detone' dedi, Fatih Portakal çok sert çıktı: "Dalga geçiyor... Bu mudur Ekrem bey? Aynısı mı olacaksınız?"

İmamoğlu protestocuya 'sesin çok detone' dedi, Fatih Portakal çok sert çıktı: "Dalga geçiyor... Bu mudur Ekrem bey? Aynısı mı olacaksınız?"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.01.2025 07:21
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Adalar'da kendisini protesto eden bir vatandaşa yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Abi sesin çok detone vallahi, çok detone." sözleri gündem oldu. İmamoğlu'nun vatandaşla dalga geçtiğini iddia eden gazeteci Fatih Portakal da tepkisini dile getirdi. "Adamların sesine bir kulak ver ya bir şey istiyorlar. Bu iktidar kulak vermediği için eleştiriyoruz zaten." diyen Portakal, "Bu mudur eleştiri kültürü Ekrem Bey? Aynısı mı olacaksanız? Aynısı olacaksanız biz neyin değişimini istiyoruz ya?"

İmamoğlu protestocuya 'sesin çok detone' dedi, Fatih Portakal çok sert çıktı: "Dalga geçiyor... Bu mudur Ekrem bey? Aynısı mı olacaksınız?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, temel atma töreni için gittiği Adalar'da bir grup tarafından protesto edildi. Büyükada Çınar Meydanı’nda gerçekleşen törende İmamoğlu’nun kürsüye çıktığı sırada ‘Adabüs’leri Ada’da istemeyen bir grup İmamoğlu'nu protesto etti.

İMAMOĞLU'NDAN PROTESTOCU VATANDAŞA: "SESİN ÇOK DETONE"

O sırada kürsü konuşmasını kesen bir vatandaşa İmamoğlu'nun "Abi sesin çok detone vallahi, çok detone." dediği duyulurken; o anlar gündem yarattı.

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FATİH PORTAKAL'DAN İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Sesin çok detone" diyerek protestocu vatandaşa verdiği yanıta, gazeteci Fatih Portakal'dan çok sert yanıt geldi.

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"BU MUDUR EKREM BEY? AYNISI MI OLACAKSINIZ?"

İmamoğlu'nun vatandaşla dalga geçtiğini iddia eden Portakal, "Bu mudur eleştiri kültürü Ekrem Bey? Aynısı mı olacaksanız? Aynısı olacaksanız o zaman biz neyin değişimini istiyoruz ya?" diye sordu.

Portakal'ın Sözcü TV yanlı yayınında İmamoğlu'na yönelik tepkisi öyle oldu:

"AL İŞTE ADAMIN SESİYLE DALGA GEÇİYOR"

"Adalar'da yaşayan insanlar bu yeni minibüsü istemiyor. Azmanbüs deniyor buna. Oranın dokusuna da uygun eğil. Randevu isteniyor, randevu doğru dürüst verilmiyor. Konuşmak istiyorlar, konuşulmuyor da. 'Ben yaptım oldu' anlayışı. Ya hani siz bu iktidardan şikayetçiydiniz. Al işte adamın sesiyle dalga geçiyor.

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Bu mudur eleştiri kültürü Ekrem Bey? Size soruyorum. Sizin de sesiniz çatallaştığı zaman güzel de çıkmıyor. İnsanların sesiyle dalga geçerek mi olacak? Adamların sesine bir kulak ver ya bir şey istiyorlar. Bu iktidar kulak vermediği için eleştiriyoruz zaten. Aynısı mı olacaksanız? Aynısı olacaksanız o zaman biz neyin değişimini istiyoruz ya? O zaman da başkaları ezilecek.

Önemli olan insanları dinleyebilmek. Onu yapabiliyor musunuz? O insan orada bağırdığında onun sesinin tonuyla dalga geçmeden ona cevap verebiliyor musunuz? İşte yönetici bence odur diye düşünürüm."

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu fatih portakal Adalar Protesto
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