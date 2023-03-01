İmamoğlu saat 13.00’ü işaret etmişti! İstanbul Deprem Seferberlik Planı ile ilgili açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda ilde büyük yıkımlar olmuş ve can kayıpları verilmişti. Deprem bölgesinde sarsıntılar sürerken tüm Türkiye’de diğer illerdeki deprem riski ve binaların depreme dayanıklılığı konuşulmaya başlanmıştı. Beklenen olası İstanbul depremi sebebiyle İstanbul’daki depreme karşı hazırlık ve binaların durumu da gündem olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 27 Şubat’ta Twitter hesabından bir açıklama yaparak “İstanbul Deprem Seferberlik Planımızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım.” demişti. Deprem Seferberlik Planı ile ilgili İstanbul'un yol haritası açıklanıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu deprem millet olarak hepimizi harekete geçirdi. Hepimizin başı sağ olsun. Bu süreçte yaklaşık 7 gün orada bulundum. Çok acı bir süreci hep birlikte yaşadık.

Eğer bu topraklarda durmadan deprem oluyor, binalar yıkılıyor ve insanlarımız ölüyorsa hepimiz depremi ülkemizin birincil sorunu kabul etmek zorunluluğumuz vardır. Bundan sonra deprem, fay hattı tartışması, deprem ne zaman nerede olacak, hangi büyüklükte olacak tartışmalarını bir tarafa bırakmalıyız. O işi layıkıyla yapan hocalarımız var. Deprem bu topraklar için bir realitedir.

Depremleri durduramayacağımıza göre depremde milletçe yıkılmamak, can kayıplarına uğramamak ve şaşkınlık içerisinde büyük bir pişmanlık duymamak için deprem dirençli yerleşim alanları ve kentler yaratmak zorundayız. Biz bugün itibarıyla İBB olarak güçlü bir inisiyatif alıyoruz, düzen değiştiriyoruz, düzen değiştirmek zorundayız.

İBB, bu süreçte yıllardır bu konuyu konuşuyor. 99 yılından beri İstanbul'un yanıbaşında olan Gölcük ve Düzce depreminden beri konuşuyor, belki gayretler içerisinde. Ama değişim adına yeterli adım atılamamıştır. Deprem konusunda en ileri, en cesur adımları atabilecek konumda olmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Deprem konusunda yapılması gereken ne varsa yerine getirmek için İstanbul olarak ayağa kalkıyoruz, yüksek seviyede bir seferberlik başlatıyoruz.

Deprem dirençli kent uygulamasını İstanbul'da yüksek seviyede başlatıp, Türkiye'de örnek olmak zorunda olan bir şehiriz. Amacımız budur. Deprem İstanbul için kaçınılmaz bir gerçek ve beka meselesidir. Deprem bu kentte yaşanacaktır. Eğer bu kadim topraklarda neslimizi ebediyen yaşatacaksak kısa orta ve uzun vadede deprem dirençli yerleşim alanlarını hızlıca oluşturmak zorundayız. Kimsenin kuşkusu olmasın inanıyorum ki milletçe biz bunu başarabiliriz. Teknik bilgimiz, insan kaynağımız, bilim insanlarımız, gücümüz var. Her şeyimiz var. Bu toprakların kaynağı vardır. Tüm halkımızla birlikte çalışmak ve başarmak istiyoruz. Başaracağımıza yürekten inanıyoruz. İnanmanın tek başına yeterli olmadığını gördük. Gerçekçi stratejilere ve kaynağa ihtiyacımız vardır. Sorunun devasa büyüklükte olduğunu biliyoruz.

İş birliğine ihtiyacımız vardır. Çok boyutlu ve çok çeşitli işleri kapsamaktadır bu süreç. Her kesimin harekete geçirilmesi gerekiyor. Bilime ihtiyacımız var, bilim yegane ışığımızdır. Çünkü dün olduğu gibi bilimin söylediklerini görmezden gelerek yolumuza devam ettiğimizde canımızı yakan sayısını beyan etmekte zorlandığımız on binlerce insanımızı kaybettiğimizde yaşadığımız acıyı tekrar yaşarız.

Güçlü bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bugün bu salonda sizlerin katılımı ve şahitliğinde, yeni ve güçlü bir başlangıcı daha yapıyoruz. Deprem ve afetlere karşı bu kadim şehri dirençli bir hale karşı her şeyi tekrardan, sıfırdan başlatıyoruz. İş başına geldiğimizden beri yaptığımız tüm çalışmaları defalarca gözden geçirdik. Son süreçte Bilim Kurulumuzla yaptığımız toplantıdan sonra depremi tüm boyutlarıyla kapsayan çalıştay sürecini gerçekleştirdik.

Her aşamada çalışmalarımızı gözden geçirip seferberlikle ilgili icapların yerine getirilip getirilmediğini denetleyip süreci sağlıklı şekilde devam ettireceğiz.

Deprem seferberlik yol haritamızı sizlerle paylaşacağız. Tespit ve eylem planı olarak sizlere sunacağız. Neler yapıldığını ve yapılıyor olduğunu anlatacağız. Göreceğiz ki yapılması gereken devasa işler var. İBB'nin çok daha ötesinde bir durum olduğunu da hepinizin gözlerinin önüne sereceğiz. Çıkış yolunu da sizlerle paylaşacağız.



