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İmamoğlu Samandıra'da miting düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:57 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de bulunan Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi.

İmamoğlu Samandıra'da miting düzenledi

Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de bulunan Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi. İmamoğlu ardından Samandıra Meydanı'nda miting düzenledi.

"GÖZLERİNİZDEKİ SEVGİ İSTANBUL'U ISITACAK"
İmamoğlu, ilk olarak Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi. Burada konuşan İmamoğlu, "Sizin gözlerinizdeki o güzel sevgi bütün İstanbul'u ısıtacak. Ben sizlere baktığımda hayatımdaki kadınları görüyorum. Eşim burada bana eşlik ediyor, kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizlere baktıkça kızımı hatırlıyorum, kız kardeşimi hatırlıyorum. Kadınlara yönelik hizmet yaparken, onlara yanlış yapmayacağım diye sizin için de en titiz şekilde davranacağım. Bu şehirde kadınlar huzurlu olmazsa, keyifli olmazsa bu şehir mutlu olamaz. Kadınlar, önce çocuklarını düşünür, işi okulu ne olacak der. Biz o sorumluluğu alacağız, bu şehirdeki işsizliği, eğitimdeki eşitsizliği mutlaka çözeceğiz" dedi.

"İSTANBUL'DA NE SÖYLEDİYSEK AYNISINI SÖYLÜYORLAR"
İmamoğlu ardından Samandıra Meydanı'nda konuştu. Herkesin oyunu istediğini belirten İmamoğlu, "Ben güzel şeyler söylüyorum, ben kimsenin hakkında kötü bir şey söyledim mi? Bu günde söylemiyorum. Size söz veriyorum. Dersiniz ki bu kardeşiniz bu meydanda bize söylemişti. Size söz veriyorum siyasi yaşamım boyunca hiç kötü söz söylemeyeceğim. Herkesin oyunu isterim. Bu seçimde adaydır, 5 yıl sonra iyi ki bu kardeşimiz seçilmiş diyecek Sayın Yıldırım, o da oy verecek. Ama 5 yıl sonra. Size samimiyetle söylüyorum, İstanbul'da ne söylediysek aynısını söylüyorlar. Biz İstanbul'da şu anda yoksulluk yaşıyoruz. Yoksulluk olmasa tanzim satışı olur muydu? Devletin en yetkili ağızları sebzeyi, meyveyi, kuşbaşı eti neden konuşsun. Sebebi şu, yoksulluk var, işsizlik var" dedi.
(FOTOĞRAF)

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