İMAMOĞLU SANDIKLARIN KAPANMASIYLA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

"ÜZÜCÜ OLAYLARI HİÇBİRİMİZİN DUYMAK İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Konuşmasına "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." diyerek başlayan Ekrem İmamoğlu,"Umuyorum daha fazla üzücü bir olay duymaksızın bu süreci tamamlarız. Bu bir yerel seçim yaşayacağız, günün sonunda bir netice ortaya çıkacak. Üzücü olayları hiçbirimizin duymak istemediğini biliyorum. Dileğimiz budur. Öncelikle şunu ifade edeyim. Güzel bir seçim ortamı geçiyor" dedi

"İstanbul genelinde bu sürecin aynı şekilde devam etmesini ve sıkıntısız bir şekilde neticelenmesini diliyoruz" diye konuşan İmamoğlu, "Tabi özellikle buradan vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bilgi almasını İstanbul'da süreç içerisinde bilgilenmesini istiyoruz. Bu yönüyle özellikle ifade edelim ki İl başkanlığımızın başta olmak üzere vatandaşlarımızın da katılımıyla kontrol altında olan süreci zaman içerisinde yine gerekli duyduğumuz anada il başkanımız ve biz de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Güzel sıkıntısız problemsiz bir süreci hep birlikte tamamlarız. Şimdiden İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlı olsun. Koordinasyon merkezindeyiz. Tabi ilgi duyduğumuz yerler olabilir. Kontrol edeceğimiz alanlar olabilir. Buradayız. İl başkanımızla yan yanayız. Omuz omuzayız" ifadelerini kullandı.