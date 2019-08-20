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İmamoğlu Sarıyer'deki riskli binada incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Büyükşehir Belediye (İBB)  Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de çökme tehlikesi yaşayan binanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu, bina sakinleriyle konuştu.  Bahçeköy'de 39 dairenin olduğu 9 katlı binanın iki kolonu patlamış, 120 bina sakini tahliye edilerek çevrede bulunan sosyal tesislere yerleştirilmiş, bina  da mühürlenmişti.

Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de çökme tehlikesi yaşayan binanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu, bina sakinleriyle konuştu.

Bahçeköy'de 39 dairenin olduğu 9 katlı binanın iki kolonu patlamış, 120 bina sakini tahliye edilerek çevrede bulunan sosyal tesislere yerleştirilmiş, bina da mühürlenmişti. Bina hakkında bilgi alan İmamoğlu, bina sakinleriyle de konuştu. Ardından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "İstanbul’da bu tarz riskli binaların çokluğunun olduğunun farkındayız. 17 Ağustos’un yıl dönümünde yaşanan bu evlerin tahliyesiyle ilgili süreçte baktığımızda gönül ister ki keşke İstanbullunun ruhuna su serpecek, onları mutlu edecek cümleler kurabilsek. Ama ne yazık ki on binlerce riskli bina İstanbul’da vardır. Bununla ilgili çok hızlı yol almamız gerekir.” diye konuştu.

“RAPOR BİRKAÇ GÜNE ÇIKACAK, SONRA YOL HARİTASI BELİRLENECEK”

"Burada yaşanan olay ne yazık ki bina ile ilgili riskli bina ön görüsü vardır." diyen İmamoğlu, “Daireler boşaltılmıştır, 39 dairenin oturanlarının büyük bir kısmı Sarıyer Belediye Başkanımızın sağladığı imkanla sosyal tesislerde misafir edilmektedir. Diğer kısımları da ailelere, komşulara ya da akrabalarına dağılmış durumdadır. Rapor birkaç güne kadar çıkacak. Sonra yol haritası belirlenecek.” diye konuştu.

İmamoğlu, "Sürecin netleşmesi lazım. Bu manada komşularımızla dertleştik. Büyükşehir ve Sarıyer Belediyesi yetkilileri ile birlikte ortak hem süreci takip eden hem de ailelerin acil ihtiyaçlarına dair bir acil ekip burada bulunduracağız. Ortak masayı kurup en hızlı şekilde vatandaşımızın sorununu çözmekle yükümlüyüz." dedi.

“ARKADAŞLARIMIZ BİR KISIM ÇALIŞMALAR YAPIYOR”

İmamoğlu, ‘İBB’nin iştiraki Medya AŞ’den 50 kişinin çıkarıldığı bilgisi var, önümüzdeki günlerde de 50 kişinin çıkarılacağı yönünde iddia var. Bunla ilgili bilginiz var mı?’ sorusuna, "Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyorlar. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanları ile yasal haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün. Tek tek, kurum kurum bunlarla ilgili açıklamak yerine daha geniş çaplı açıklamalarla sizleri bilgi sahibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

“UMARIM BU YANLIŞTAN DÖNERLER”

İmamoğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Böyle bir mantıkta, demokrasini teslim ettiği görevleri insanlardan hukuk dışı almak öyle göz çevirmeyle olmaz. Kimsenin sınırsız yetkisi yoktur. Var gibi davrananlar olur ama ülkeye çok şey kaybettirirler. Kendileri zaten kaybetmiş olur, zaten kaybediyorlar. Milletin iradesini yok saymak çok büyük bir hatadır. Öyle kuru laflarla, terör örgütüyle üyelik gibi kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Varsa alırsınız, tespit edersiniz, işleme koyarsınız. Kayyum atayarak bunu böyle ucu bucağı belli olmayan bir sürece bağlamazsınız. Böyle olmaz bu iş. İnsanlar milli iradeye dönük güveni kaybederler. Çok üzücüdür. Şiddetle kınıyorum, karşısındayım. İnsanların eğer bir suçu varsa yargılanırlar, cezasını bulurlar ama öyle hurafeyle, kuru lafla bu işler olmaz, olmayacaktır da. Umarım bu yanlıştan dönerler. Tekrar seçilen belediye başkanları görevlerine dönerler."

(FOTOĞRAF)

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