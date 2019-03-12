İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPALIÇARŞI'DA SÜRDÜRDÜ

Haber: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA) Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı'da kanaat önderleri ile buluştu. Vurada konuşan İmamoğlu, "Miras şeklinde bize kalan inanılmaz kıymetli ve değerli bir alan. Bir sokağı bile Avrupa'da olsa ya da bir caddesi diyelim, biraz daha işi büyütelim, tahmin ediyorum dünyanın vitrininde dururdu." dedi. Kapalıçarşı esnafına çeşitli ziyaretler gerçekleştiren İmamoğlu, sabah kahvaltısında Kapalıçarşı'da bulunan bir restoranda aralarında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Fatih Belediye Başkan Adayı Soner Özimer'in de aralarında bulunduğu siyasetçiler ve kanaat önderleri ile buluştu. Kahvaltı programı sonrasında Kapalıçarşı ve Mahmutpaşa esnaflarını tek tek gezen İmamoğlu, ziyaretleri kapsamında Sultanhamam, Mısır Çarşısı, Tahtakale ve Bahçekapı'daki esnafları da gün içerisinde ziyaret edecek. "AVRUPALI TURİST İSTANBUL'U TERCİH ETMİYOR"

Dünyanın en eski çarşılarından birisi olan Kapalıçarşı'da programına başladığını ifade eden İmamoğlu, “Dünyanın en eski ve bütünlükçü bir çarşısı Kapalıçarşı. Tarihsel süreçte birçok yangın, deprem geçirmesine rağmen kendini korumuş ve bugünlere kadar gelmiş. Dolayısıyla, Osmanlı Dönemi'nde Fatih Sultan Mehmet döneminde başlatılan bu adım gerçekten çok yenilikçi ve uzun vadeli ve geleceği gören, miras şeklinde bize kalan inanılmaz kıymetli ve değerli bir alan. Bir sokağı bile Avrupa'da olsa ya da bir caddesi diyelim, biraz daha işi büyütelim, tahmin ediyorum dünyanın vitrininde dururdu. Tarih kokan ama aynı zamanda turizm merkezi, 500 binin üzerinde ziyaretçisi olan bir merkez ama bugünlerde neredeyse 4'te birine kadar düşme eğilimi de gösteren bir merkez. Tabi bu düşüş, sadece ziyaretçi sayısı ile değil, aynı zamanda para harcayan turistin de gelmemesi ile paralel, aslında sayıdan daha kötü para harcayan Avrupalı turistin Türkiye'yi tercih etmemesi daha doğrusu İstanbul'u tercih etmemesi daha da acı. Tarihi yarımadaya baktığımızda sadece Kapalıçarşı değil, diğer tarihi çarşılar ile beraber çevresinde konumlanmış ve buraya çok önemli beklentiler ile gelmiş girişimci insanlarımız da var" şeklinde konuştu.