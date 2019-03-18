İmamoğlu seçim çalışmalarını Adalar'da sürdürdü

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Adalar'da sürdürüyor. Saat Meydanı'nda seçmenlere hitap eden İmamoğlu, "Lütfen 31 Martta sandığa ve oylarınıza tüm İstanbul'un oylarına sahip çıkalım" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bostancı İskelesi'nden gazi ve şehit yakınları ile birlikte Adalar'a geçti. Vapurda şehit yakını, Kıbrıs ve Kore gazilerinin '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kutlayan İmamoğlu'na Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, eşi Dilek İmamoğlu ve çok sayıda partili eşlik etti.

"ÇANAKKALE RUHU BİZİ AYAKTA TUTAN EN DİRİ RUHTUR"

Vapurda gazilerle sohbet eden İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemine değinerek, "O güzel büyük mücadeleyi veren kahramanları sevgi ve saygı ile anıyorum. Hiçbir zaman Çanakkale ruhunu ruhumuzdan eksik etmemeliyiz. Çanakkale ruhu, bizi bir araya getiren ve her koşulda bizi bir arada tutan ruhtur. Bu ruhun içinde herkes vardır. Bu vatanı vatan bilen, inancı ve hayata bakışı ne olursa olsun. İnanın Çanakkale ruhu bizi ayakta tutan en diri ruhtur. Hiçbir zaman eksilmeyecek ve artarak devam edecektir." dedi.