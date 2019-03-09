İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI BÜYÜKÇEKMECE'DE SÜRDÜRDÜ

İstanbul DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Büyükçekmece'de sürdürdü. Esnaf ziyaretinde buluna ve vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu'na Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün eşlik etti.

İmamoğlu, Ulus Mahallesi Tepecik Meydanı'nda miting düzenledi. Burada konuşan İmamoğlu, "Benim anlamadığım bir şey var. Diyorlar ki, 'İstanbul Gönül İşi, Büyükçekmece Sevdam'. Yahu nasıl hemen sevdalanıyorlar. Büyükçekmeceli olmayan, Büyükçekmece'ye nasıl sevdalanır. Büyükçekmece'ye yeni geldin, hemen nasıl sevdalandın. Hizmet enerji işidir, hizmet gerçekten sevmek işidir. Hele hele ait değilsen yapamazsın. Bu şehre ait olacaksın kardeşim. Büyükçekmece'ye ait olacaksın. Bu aday, İBB Başkanvekili der ki; 'Bana oy verenlere hizmet edeceğim!' Bu da önemli. İlçede birinin eline bir şey batsa için cız edecek. Seçilmedin. 'Hadi Allahaısmarladık', buradan gidecek. Bir daha buraya uğramayacak adama oy verilmez. Seçilmediği gün Büyükçekmece ile ilgisi yok. Bir daha çayınızı, kahvenizi içmeye gelmezler. Bu seçimler, iddia ediyorum, Hasan Akgün başkanımın en kolay seçimi. Biliyorum o, işini şansa bırakmaz. Siz hiç bırakmayın" dedi.