İMAMOĞLU, SEÇİM ÇALIŞMALARINI ÇATALCA'DA SÜRDÜRDÜ

Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği ilçe bugün Çatalca oldu.

İlçe girişinde kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan İmamoğlu, semt pazarına giderken yol üzerindeki esnafı ziyaret etti, kendilerine hayırlı işler dileğinde bulundu. Bazı vatandaşlar İmamoğlu'na sarılarak sevgi gösterisinde bulundu, çiçek takdim etti. Kendisi ile fotoğraf çektirenlerin isteğini kırmayan İmamoğlu, vatandaşlar ile bol bol sohbet etti, sorunlarını dinledi. İlçe meydanında bulunan seçim standına da uğrayan İmamoğlu’na burada parti kaşkolü hediye edildi.

DOĞAL GAZ İSTEDİ

Esnaf ziyaretleri sırasında bir ayakkabıcının önünde bekleyen kadın "Allah yardımcın olsun, hayırlısı olsun" dedi. "Senden bir şey isteyeceğim. Mahalleme doğalgaz istiyorum. Ferhatpaşa Mahallesi’nde yaşıyorum" diyen kadına İmamoğlu, "Büyükşehir’e geldiğimizde ilk işlerimizden biri bu olacak" yanıtını verdi.

YÖRESEL ÜRÜN SATAN TEYZEDEN ALIŞVERİŞ YAPTI

Semt pazarında yöresel ürünler satan 65 yaşlarındaki Ayşe Kaplan'ın tezgahına uğrayan İmamoğlu, buradan alışveriş yaptı. Sözlerine "Üretene kurban olurum. Ellerine sağlık, bereketin bol olsun" diyerek başlayan İmamoğlu, "Tezgahtaki ürünlerin hepsini sen mi ürettin" sorusunu yöneltti. Kaplan'dan "Evet" yanıtını alan İmamoğlu, onun iletişim bilgilerini alarak "'Seni örnek diye anlatacağım. Ablamız gibi bir annenin oğlu olarak büyüdüm. Böyle üreteceğiz, diyeceğiz. Seninle röportaj yaptıracağım. İstanbul'un tüm köylerini, üretime katmamız lazım" dedi.