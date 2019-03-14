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İMAMOĞLU, SEÇİM ÇALIŞMALARINI ÇATALCA'DA SÜRDÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

  CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği ilçe bugün Çatalca oldu.

Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği ilçe bugün Çatalca oldu.
İlçe girişinde kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan İmamoğlu, semt pazarına giderken yol üzerindeki esnafı ziyaret etti, kendilerine hayırlı işler dileğinde bulundu. Bazı vatandaşlar İmamoğlu'na sarılarak sevgi gösterisinde bulundu, çiçek takdim etti. Kendisi ile fotoğraf çektirenlerin isteğini kırmayan İmamoğlu, vatandaşlar ile bol bol sohbet etti, sorunlarını dinledi. İlçe meydanında bulunan seçim standına da uğrayan İmamoğlu’na burada parti kaşkolü hediye edildi.

DOĞAL GAZ İSTEDİ
Esnaf ziyaretleri sırasında bir ayakkabıcının önünde bekleyen kadın "Allah yardımcın olsun, hayırlısı olsun" dedi. "Senden bir şey isteyeceğim. Mahalleme doğalgaz istiyorum. Ferhatpaşa Mahallesi’nde yaşıyorum" diyen kadına İmamoğlu, "Büyükşehir’e geldiğimizde ilk işlerimizden biri bu olacak" yanıtını verdi.

YÖRESEL ÜRÜN SATAN TEYZEDEN ALIŞVERİŞ YAPTI
Semt pazarında yöresel ürünler satan 65 yaşlarındaki Ayşe Kaplan'ın tezgahına uğrayan İmamoğlu, buradan alışveriş yaptı. Sözlerine "Üretene kurban olurum. Ellerine sağlık, bereketin bol olsun" diyerek başlayan İmamoğlu, "Tezgahtaki ürünlerin hepsini sen mi ürettin" sorusunu yöneltti. Kaplan'dan "Evet" yanıtını alan İmamoğlu, onun iletişim bilgilerini alarak "'Seni örnek diye anlatacağım. Ablamız gibi bir annenin oğlu olarak büyüdüm. Böyle üreteceğiz, diyeceğiz. Seninle röportaj yaptıracağım. İstanbul'un tüm köylerini, üretime katmamız lazım" dedi.

Bu arada kalabalık arasından bir vatandaş, "Başkanım, al bir tane" deyince, İmamoğlu, "Alacağım zaten de bu kadar kalabalık önünde olmaz" yanıtını verdi. Ancak araya giren eşi Dilek İmamoğlu, alışverişi şimdi yapmak istediğini söyledi. İmamoğlu çifti, Ayşe Kaplan'ın tezgahından yumurta, peynir, tereyağı ve mısır ekmeği aldı. Dilek İmamoğlu, 15 yumurtayı itinayla seçerek, kutuladı.

Bir vatandaş da İmamoğlu’na "Halk adayı meydanda görmek istiyor, pazarda görmek istiyor. Patatesin, soğanın, domatesin hesabının sorulmasını istiyor" dedi. İmamoğlu’na pazarda köfte ve kuru kayısı ikram edildi. Meyve satan bir tezgah çalışanları tarafından da uzun süre alkışlanan İmamoğlu’na bazı pazarcılar, "Helal olsun, sizden başkası yalan" şeklinde seslendi. "Geçerseniz başa ucuzluk gelir" diyen bir kadınla da sohbet eden İmamoğlu, "Pazarı gezince açlığınız gidiyor" dedi. İmamoğlu, bir vatandaşın da, "Hep böyle kalın başkanım" sözlerine , "Hep böyle olacak" karşılığını verdi.

Pazarda ellerinde poşetler ile bir süre gezen İmamoğlu çiftinin bir başka durağı Sanayi Derneği oldu. Burada da, "Çok güler yüzlüsün, inşallah muvaffak olursunö şeklinde kendisine sarılan bir yaşlı bir kadın ile sohbet eden İmamoğlu, "Sağol anacım, birbirimize moral vermemiz lazım" dedi. Kadının "Onlar cennet vaat ettiler, siz niye vaat etmediniz?" şeklindeki sorusuna, "Bize yakışmaz" diyerek, ellerinden öptü, vedalaştı.

Bir kadının "Kim gelirse gelsin, güzelliklerle dolu gelsin, Türkiye’yi kucaklayarak gelsin" diyerek kendisine sarılmasına teşekkür eden İmamoğlu, daha sonra Ferhatpaşa Muhtarlığı’nı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:
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-Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyareti
-Vatandaşlarla birlikte yürüyüşü
-Yöresel ürün satan teyzeden alışveriş yapması
-Vatandaşlar ile sohbet
-Pazarcıların ikramı

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