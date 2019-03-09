İmamoğlu seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü

İSTANBUL(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu'na CHP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi de eşlik etti. İnönü Mahallesi'nde Ulu Camii avlusunda oturan mahalle sakinleriyle sohbet eden İmamoğlu daha sonra burada konuştu.

"1 NİSAN'DAN SONRA PARTİZANLIK BİTECEK"

İmamoğlu, "Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Yanımızda olun. Sadece oy vermek yetmiyor. Çevrenizdeki herkese bizi anlatın. 1 Nisan'dan sonra partizanlık bitecek. Herkese eşit hizmet vereceğiz. Talimatı, 1 kişiden değil, 16 milyon İstanbulludan alacağız. Siz 1 gün çalışıp sandıklara sahip çıkın, ben 5 yıl size hizmet edeyim" dedi

"BU ŞEHRİ YÖNETEN KİŞİ, BU ŞEHRİN DEĞERİNİ BİLMELİ"

İmamoğlu, daha sonra Halkalı'da Caferi vatandaşlarla buluştu. Zeynebiye Camii yakınında bulunan bir kahvehanede toplanan vatandaşlara konuşan İmamoğlu, "İstanbul, renkliliği ve çeşitliliği ile memleketin her bölgesinden gelip, yaşama tutunduğu bir şehir. Sizin varlığınız, bu şehir için önemli bir renklilik, değer, vicdan, ahlak ve zenginliktir. Bunun kıymetinin ve değerinin bilincinde olan bir kişiyim. Bu şehri yöneten kişi, bu şehrin değerini bilmeli ve herkese eşit mesafede olmalı. Hoş görüsü ve toleransı en üst seviyede olmalıdır. Ben, gönlüyle, vicdanıyla ve ahlakıyla buna hazır bir insan olduğumu belirtmek isterim. Kendim hakkımda çok fazla cümle kuramam, bu kibre girer ama iddialıyım ki böyle bir fıtrata sahip bir insanım" dedi.