İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI MALTEPE'DE SÜRDÜRÜYOR

Yüksel KOÇ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Maltepe'de Anadolu Samsun Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Samsunlular Buluşması'na katıldı.

Ekrem İmamoğlu bugün ilk olarak Belgrad Ormanı'nda doğa yürüyüşü yaptı. Belgrad Ormanı'nın ardından Maltepe'ye geçen İmamoğlu Anadolu Samsun Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Samsunlular Buluşması'na katıldı. Bir konuşma yapan İmamoğlu, yoğun bir seçim çalışması yaptıklarını belirterek, "Bugün de burada Samsunlu hemşerilerimizle bir aradayız" diyerek konuşmasına başladı.

'GÜCÜNÜ 16 MİLYONDAN ALMAK BAŞKA GÜCÜNÜ BİR KİŞİDEN ALMAK BAŞKA'

Seçime 20 gün kaldığını hatırlatan İmamoğlu, "Bu kalan 20 güde İstanbul'un hak ettiği bir yönetimle buluşmasını istiyoruz. Bu şehrin yetkisini alan insanlar koltuğuna oturup hiçbir şeye müdahale etmeden, ses çıkarmadan, o kurum yaptı, bu kurum yaptı diye savunmalar yaptılar. Niçin o zaman 16 milyon insan size oy verdi. Geçmişe, son 10 yıla özellikle bir bakın; olan tüm yanlış olaylarda tek bir kelimesi olmamıştır bu şehirde görev yapanların. Niye? Aynı siyasi görüşte. Olmaz kardeşim. Efendim bundan sonra böyle olmayacak. Hiç inanmayın. Gücünü 16 milyon insandan almak başka bir, gücünü tek bir siyasi kurumdan ve bir kişiden almak başka bir şey. Eğer gücünüzü 16 milyon insandan alırsanız sorumluluk hissiyle görev yaparsınız" dedi.