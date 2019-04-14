İmamoğlu: Seçimden önce maçlara gideceğimi paylaşmıştım

Ümit UZUN-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Ekrem İmamoğlu, "Bu seçimden dolayı bile insanları başkalaştırmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim 15 bin oyla seçilir miymiş birisi. 15 bin oyla değil, '1 oyla bile seçilir' dediler mi? Bazıları var 1 milyon oyla seçilir, insanları ikiye böler. Bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir" dedi.

"FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇINA GİDECEĞİM"

Maçlara gitmesiyle ilgili tepkilere de yanıt veren İmamoğlu, "Neymiş İmamoğlu niye maça gitmiş. Vallahi gülünecek. Ben seçimden önce bu hafta bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaşmıştım. Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim. Bu kadar net. Neymiş maçta 'mazbata' diye bağırırlarsa, toplum şöyle olurmuş böyle olurmuş. Hiçbir şey olmaz kardeşim" diye konuştu.

İmamoğlu, "Süreci uzattıkça sıkıntıya giriyorsunuz. Problem çıkıyor. Yahu kardeşim verin mazbatayı bakalım işimize. Bırakın seçimi meçimi, milleti oyalamayın, bize görevimizi verin, işimizi yapalım" dedi.

Büyükçekmece'deki iddialarla ilgili İmamoğlu, "Büyükçekmece'de taşıma oy varmış. Hasan Akgün başkan burada. Allah aşkına. Dün seçilen biri olsa diyeceğiz ki oturup konuşalım. Yahu Hasan Akgün başkan 30 senedir başkanlık yapıyor. Şimdi uydura kaydıra bir şeyler uydurmaya çalışıyorlar. Ben söyleyeyim. Benim değerli polisimi, devletimin güzel memurunu yormasınlar. Adam gibi insan gibi şu süreci netleştirsinler" diye konuştu.