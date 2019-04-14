İmamoğlu: Seçimden önce maçlara gideceğimi paylaşmıştım

Ümit UZUN-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Ekrem İmamoğlu, "Bu seçimden dolayı bile insanları başkalaştırmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim 15 bin oyla seçilir miymiş birisi. 15 bin oyla değil, '1 oyla bile seçilir' dediler mi? Bazıları var 1 milyon oyla seçilir, insanları ikiye böler. Bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir" dedi. "FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇINA GİDECEĞİM" Maçlara gitmesiyle ilgili tepkilere de yanıt veren İmamoğlu, "Neymiş İmamoğlu niye maça gitmiş. Vallahi gülünecek. Ben seçimden önce bu hafta bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaşmıştım. Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim. Bu kadar net. Neymiş maçta 'mazbata' diye bağırırlarsa, toplum şöyle olurmuş böyle olurmuş. Hiçbir şey olmaz kardeşim" diye konuştu. İmamoğlu, "Süreci uzattıkça sıkıntıya giriyorsunuz. Problem çıkıyor. Yahu kardeşim verin mazbatayı bakalım işimize. Bırakın seçimi meçimi, milleti oyalamayın, bize görevimizi verin, işimizi yapalım" dedi. Büyükçekmece'deki iddialarla ilgili İmamoğlu, "Büyükçekmece'de taşıma oy varmış. Hasan Akgün başkan burada. Allah aşkına. Dün seçilen biri olsa diyeceğiz ki oturup konuşalım. Yahu Hasan Akgün başkan 30 senedir başkanlık yapıyor. Şimdi uydura kaydıra bir şeyler uydurmaya çalışıyorlar. Ben söyleyeyim. Benim değerli polisimi, devletimin güzel memurunu yormasınlar. Adam gibi insan gibi şu süreci netleştirsinler" diye konuştu. "CUMHURBAŞKANI İLE ÇOK İYİ ANLAŞIRIM DİYE KORKUYORLAR" "Cumhurbaşkanıyla çok iyi anlaşırım" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanıyla Ekrem İmamoğlu, çalışabilir miymiş? Benimle kim çalışamamış ki Sayın Cumhurbaşkanı benimle çalışamayacak? Ya da ben onunla çalışamayacağım. Bu millet adına 16 milyon insan huzurunda söylüyorum. Size hizmet etmek için benden kaçsa ben kovalarım. Kapısını kilitlese bacasından girerim. O kapıyı kilitlese penceresinden girerim. Ben kendime mi bir şey istiyorum? Ben 16 milyon insana hizmet edeceğim. Bunu yayanlar İmamoğlu'nun huyunu biliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi anlaşırım diye korkuyorlar. Ben biliyorum onların dertlerini. Çünkü ben herkesle anlaşırım." "DÜNYA ALEME BİZİ REZİL ETMEYİN" İmamoğlu, "Bir yerel seçim yaşadık, İstanbul'un mazbatasını vermem de vermem. Yahu kardeşim, Allah aşkına. Kimin mazbatasını kime vermiyorsun? Millet mazbatayı vermiş. Sen uygun görsen ne olur görmesen ne olur?" diye konuştu. "YSK'ya sesleniyorum. Sizde sizi arayanlara telefonunuzu kapatın" diyen İmamoğlu, "Kapınızı anlamsız yere çalanlara kapınızı kapatın. YSK olarak görevinizi yapın. Süreci normalleştirin. Dünya aleme bizi rezil rüsva etmeyin" diyerek sözlerini tamamladı.

