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İMAMOĞLU: SENEYE, İSTANBUL'A BİR DENİZ FESTİVALİ ORGANİZE EDİYORUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 17:36 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA 4.

İSTANBUL DHA

  1. Red Bull Uçuş Günü, İBB'nin işbirliğiyle Caddebostan Plajı'nda düzenledi. 35 takımın yarıştığı etkinlikte, birinciliği "Coffee Lovers" takımı kazandı. Şampiyon takım, ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı. Törende konuşan İmamoğlu, "Seneye İBB olarak biz de bu yarışmaya katılacağız. Seneye, İstanbul'a bir deniz festivali organize ediyoruz." dedi.
    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Kalamış Marina'dan tekneye bindi. Vatandaşlar, Caddebostan Plajı'nda düzenlenen 4. Red Bull Uçuş Günü etkinlik alanına ulaşan İmamoğlu'na ilgi gösterdi. Spor kıyafetler giyen İmamoğlu ve eşi, atlayış yapan takımları tekneden izledi. İmamoğlu, diğer teknelerde bulunan vatandaşları selamladı.

"SENEYE İBB OLARAK BİZ DE KATILACAĞIZ"
İmamoğlu, kısa deniz turunun ardından, vatandaşların bulunduğu başka bir tekneye çıktı. İmamoğlu ve eşi ile vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti. Ardından ödül töreni için karaya çıkan İmamoğlu, vatandaşlara seslenerek, "Enerjisi yüksek bir kent İstanbul. Aynı zamanda bir deniz kentiyiz. Denizle buluşmayı teşvik eden her buluşmanın yanında olacağız. Bu organizasyona katkı sunan yaratıcı insanlara minnet duyuyorum. Seneye İBB olarak biz de bu yarışmaya katılacağız. Şehre moral geldi, daha da moralli olacağız. Enerjisi yüksek ve üretken bir kent olacağız. Seneye, İstanbul'a bir deniz festivali organize ediyoruz. Kadıköy Belediye Başkanımızla da konuştuk. İnşallah İstanbul'un tüm sahillerinde festival gerçekleştireceğiz. İstanbul'la ilgili her yeniliğe açığız." dedi. Ardından İmamoğlu ve eşi, ödül töreninin yapılacağı platforma çıktı. 35 takımın yarıştığı etkinlikte, birinciliği "Coffee Lovers" takımı kazandı. Şampiyon takım, ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı. Etkinlik, ödül töreninin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu ve eşinin tekne turu
-Vatandaşları selamlaması
-Teknede vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etmesi
-Ödül töreni
-İmamoğlu'nun ödül vermesi
-İmamoğlu'nun konuşması

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