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İmamoğlu sessizliğini isyan ederek bozdu! 'Siyasi yasak' iddiası için konuştu: Böyle dava olmaz, utanç verici

20.08.2024 16:04
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak cezası verileceği iddiası gündem oldu. Son günlerde dillendirilen bu iddiayla ilgili İmamoğlu ilk kez konuştu. İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davaya "Türkiye yargı tarihinin bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir başka davası var mıdır, bilmiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

İmamoğlu sessizliğini isyan ederek bozdu! 'Siyasi yasak' iddiası için konuştu: Böyle dava olmaz, utanç verici

YSK üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adli tatilin sona ermesinden sonra siyasi yasak cezası verileceği öne sürüldü. İmamoğlu'na 5 yıl siyaset yapma yasağı getirildiğini öne süren sahibi gazeteci Talat Atilla'nın iddiasından sonra Ekrem İmamoğlu da sessizliğini bozdu.

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İDDİALAR İMAMOĞLU'NA SORULDU

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve partinin il yönetim kurulu, İmamoğlu'na, Türkiye Belediyeler Birliğindeki makamında "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından bir gazeteci, İmamoğlu'na, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı dava kapsamında kendisine siyasi yasak getirileceğine ilişkin iddialar bulunduğunu anımsattı.

İMAMOĞLU İSYAN ETTİ

İmamoğlu, konunun istinafta olduğunu söyleyerek, "Türkiye yargı tarihinin bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir başka davası var mıdır, bilmiyorum." diye konuştu.

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"BÖYLE BİR DAVA OLMAZ"

İstinaf sürecini takip ettiklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi: "Sonuçta dosya istinafta, alt mahkemenin kararı var. İstinaftaki karara göre üst mahkemesi var, başka şeyler var ama umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar, boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Burada, 'siyaseten Ekrem İmamoğlu kazançlı çıktı, zararlı çıktı' meselesini konuşmuyorum bile. Ülkemiz kazansın, ülkemizin kazanması için de adalet işlesin. Böyle bir dava olmaz. Umarım hızlıca karar çıkar."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu dava hapis
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