İmamoğlu ‘siyaset yasağı' ile karşı karşıya! Yavaş'tan destek geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan İmamoğlu, bugün görülecek duruşmada kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalacak.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddihâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddihâkim talebinin reddine karar vermişti.

DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLMİŞTİ

1 Haziran'da görülen duruşmada, İmamoğlu’nun avukatlarının celse arasında sunduğu uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül’e ertelemişti.

"SİYASİ YASAKLI OLMAM İSTENDİ"

İmamoğlu ise Saraçhane'de yaptığı açıklamada "Bu davada dört yıla kadar hapsim ve siyasi yasaklı olmam istendi. Öncelikle tekrar ifade edeyim. Bu süreçte hukukun bu şekilde bir mahkemeyi açıyor olması bile aslında talihsizlik" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün görülecek duruşmayla ilgili "Daha önceki taleplerimize ilişkin ara karar oluşturulmasını bekliyoruz" diyen İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Dosya taleplerimize ilişkin inceleme talebimiz savcılığa sunulmuştu. Şimdi savcılık, inceleme neticesinde ne diyecek onu göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davaya ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakimlere sesleniyorum, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda görevli olanlara sesleniyorum; size söylenmeyen bir sözü, kimin talimatı ile ‘bu söz bize söylendi’ diye üstlendiniz? Ben, sizin meşrebinizi de adaletsizliğini de gayet iyi biliyorum. Aynı zarfın içine dört tane pusula koyacaksın, ‘Efendim biri doğru değil, üçü doğru’ Nereden biliyorsun? Onlara dedim ki; ‘Bunu yapanlar hakim değil çetedir.’ Çete ne demek? Kanuna karşı iş yapmak için bir araya gelenlere çete denir. Açın Türk Dil Kurumu sözlüğünü, orada okursunuz. Sen, bu kararı veriyorsun. Şimdi bir bakanla ilgili bir sözü, ‘bu bana söylendi’ diye alıyorsun üstüne. Hakimi değiştiriyorlar. ‘Ceza verecek bir hakim oraya gelsin’ diyorlar. ‘Ceza verecek bir hakim oraya gelsin, kararı o versin’ diyorlar. Buradan o hakime de sesleniyorum; eğer yargı için yüz karası olmak istemiyorsan hukukun üstünlüğü ve vicdanı kanaatine göre karar vereceksin, sarayın talimatına göre değil. Kaldı ki bu konuda bir de uzman raporu var. Ama o hakimi değiştirdiler. Başka bir hakim gelecek oraya. Niçin? Ceza verecek. Yine önemli düşünürlerden birisi söylüyor; ‘Sultanın sofrasına oturan alimin fetvasına itibar edilmez" açıklamasını yaptı.

YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Halkın iradesi ve demokratik hukuk sistemi her türlü bürokratik vesayetten üstündür. Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım Ekrem İmamoğlu." dedi.

Halkın iradesi ve demokratik hukuk sistemi her türlü bürokratik vesayetten üstündür.



Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım @ekrem_imamoglu — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 20, 2022



